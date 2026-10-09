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O Al-Fateh decepciona Slami, e o técnico marroquino encara a dura realidade

Al Fateh x Al-Ahli
Al Fateh
Al-Ahli
Campeonato Saudita
J. Sellami
Arábia Saudita
Marrocos

Após a derrota por 4 a 0 diante do Al Ahly

Jamal Sellami, treinador do Al-Fateh, da Arábia Saudita, admitiu que sua equipe sofre com problemas técnicos e mentais, após a pesada derrota diante do Al-Ahli por 4 a 0, na partida que reuniu as duas equipes pela oitava rodada da Saudi Pro League, marcando um início decepcionante em sua trajetória com o time.

Sellami afirmou, em declarações após a partida, que o Al-Fateh não apresentou o nível exigido em diferentes setores, destacando que superar essa derrota exige um grande trabalho, e esclareceu: "Pedi aos jogadores, antes de tudo, que disputassem a partida com espírito de luta, mas muitas coisas nos faltaram, e precisamos empenhar um grande esforço para corrigir o rumo da equipe nos níveis técnico e mental".

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O treinador marroquino acrescentou que a falta de concentração refletiu negativamente no desempenho de seus jogadores, depois de a equipe ter sofrido 4 gols e seus jogadores terem recebido 4 cartões, afirmando que a maioria desses erros poderia ter sido evitada.

Sellami também apontou a limitação das opções disponíveis durante a partida, considerando que a falta de elementos que pudessem ser acionados para promover mudanças aumentou a dificuldade de lidar com o andamento do jogo, num momento em que o Al-Fateh precisa revisar seu desempenho e trabalhar para corrigir rapidamente as deficiências.

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