O Al-Ahli, da Arábia Saudita, mantém as negociações com o espanhol Marcelino García para assumir o comando técnico da equipe principal, substituindo o alemão Matthias Jaissle, no âmbito da preparação do clube para a nova temporada.

Segundo o jornalista Santi Aouna, a diretoria do Al-Ahli ofereceu a Marcelino um contrato de duas temporadas, com salário anual de até 12 milhões de euros, em uma tentativa de convencê-lo a comandar o novo projeto técnico.

O relato indicou que o treinador espanhol está animado para viver a experiência com o Al-Ahli, mas estabeleceu uma condição fundamental para fechar o acordo, que consiste em permitir que ele leve toda a sua comissão técnica, algo que está sendo discutido atualmente entre as duas partes.

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Santi Aouna esclareceu que um dos membros da comissão técnica de Marcelino ainda está indeciso quanto à transferência para a Arábia Saudita, o que causou o atraso na conclusão do acordo final até o momento.

Por outro lado, a diretoria do Al-Ahli não pretende prolongar as negociações, já que se espera que abra a porta para negociar com outros treinadores nos próximos dias, caso não seja alcançado um acordo definitivo com Marcelino o mais breve possível.