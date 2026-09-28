O Al Ahly aproveitou o período de paralisação das competições oficiais da melhor forma possível, após conquistar uma vitória amistosa sobre o Al Ittihad Misrata da Líbia por 4 a 2, na partida que reuniu as duas equipes na noite desta segunda-feira no estádio Al Tetsh, dentro dos preparativos do time para a próxima fase.

Marcaram os gols do Al Ahly "Yassine Meriah, Hussein El Shahat, Ahmed Reda e Sofiane Ben Djedidi", conquistando o time uma vitória que deu à comissão técnica, comandada pelo marroquino Hossam Aouar, uma oportunidade importante de avaliar a prontidão de vários de seus jogadores, diante da ausência dos atletas convocados para as seleções.









A comissão técnica fez questão de aproveitar a partida para dar oportunidade a vários jogadores e acompanhar seus níveis técnico e físico, antes do reinício das competições oficiais.

A comissão técnica havia decidido promover "7 jogadores do setor de base" para participar dos treinos do time principal e suprir a ausência dos jogadores convocados para as seleções, sendo eles: "Zidan Nagah, Mohamed El Sayed, Yassine Mohamed, Mohab Wael, Omar Abou Ghazala, Abdel Rahman Ramy 'Mano' e Ahmed El Sheikh".









Antes do início da partida, Mohamed El Beira, membro do conselho de administração do Al Ittihad Misrata, fez questão de presentear Wael Gomaa, diretor de futebol do Al Ahly, com o escudo e a bandeira do clube líbio.

Por sua vez, Wael Gomaa expressou seu apreço pelos dirigentes do Al Ittihad Misrata, desejando ao time líbio sorte e sucesso durante o período de preparação, além da conquista de seus objetivos na próxima fase.















