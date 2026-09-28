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Al Ahlyالحساب الرسمي للنادي الأهلي
Traduzido por

O Al-Ahly goleia o Al-Ittihad Al-Misrati: Amrouche testa os reservas e dá o sopro de vida aos jovens

Al Ahly
H. Ammouta
S. Benjdida
Premier League
M. Bakrar
Zamalek SC
Zamalek SC x Al Ahly
Al-Ittihad
Marrocos
Argélia
Egito
Líbia

Quatro gols no clássico

O Al Ahly aproveitou o período de paralisação das competições oficiais da melhor forma possível, após conquistar uma vitória amistosa sobre o Al Ittihad Misrata da Líbia por 4 a 2, na partida que reuniu as duas equipes na noite desta segunda-feira no estádio Al Tetsh, dentro dos preparativos do time para a próxima fase.

Marcaram os gols do Al Ahly "Yassine Meriah, Hussein El Shahat, Ahmed Reda e Sofiane Ben Djedidi", conquistando o time uma vitória que deu à comissão técnica, comandada pelo marroquino Hossam Aouar, uma oportunidade importante de avaliar a prontidão de vários de seus jogadores, diante da ausência dos atletas convocados para as seleções.



A comissão técnica fez questão de aproveitar a partida para dar oportunidade a vários jogadores e acompanhar seus níveis técnico e físico, antes do reinício das competições oficiais.

A comissão técnica havia decidido promover "7 jogadores do setor de base" para participar dos treinos do time principal e suprir a ausência dos jogadores convocados para as seleções, sendo eles: "Zidan Nagah, Mohamed El Sayed, Yassine Mohamed, Mohab Wael, Omar Abou Ghazala, Abdel Rahman Ramy 'Mano' e Ahmed El Sheikh".



Antes do início da partida, Mohamed El Beira, membro do conselho de administração do Al Ittihad Misrata, fez questão de presentear Wael Gomaa, diretor de futebol do Al Ahly, com o escudo e a bandeira do clube líbio.

Por sua vez, Wael Gomaa expressou seu apreço pelos dirigentes do Al Ittihad Misrata, desejando ao time líbio sorte e sucesso durante o período de preparação, além da conquista de seus objetivos na próxima fase.



#JVEDGPGCSGPSequência
1
Pyramids FCPyramids FCPYR
550091+815
V
V
V
V
V
2
Zamalek SCZamalek SCZAM
541081+713
V
V
V
V
E
3
Al AhlyAl AhlyAHL
541093+613
V
E
V
V
V
4
Ceramica CleopatraCeramica CleopatraCMC
5401103+712
V
V
V
V
D
5
Modern Sport FCModern Sport FCMSP
531174+310
V
V
D
V
E
6
Al Ittihad AlexandriaAl Ittihad AlexandriaALI
531163+310
V
V
V
D
E
7
Al Mokawloon Al ArabAl Mokawloon Al ArabAMA
521265+17
V
E
V
D
D
8
Petrojet-SuezPetrojet-SuezPET
52128807
V
V
D
D
E
9
Tala'ea El GaishTala'ea El GaishELG
52125507
D
E
D
V
V
10
ZED FCZED FCZED
521245-17
V
D
V
D
E
11
Olympic El Qanah FCOlympic El Qanah FCQAN
51315506
D
E
E
E
V
12
Al Masry SCAl Masry SCALM
520357-26
D
D
D
V
V
13
National BankNational BankNAB
520347-36
D
V
V
D
D
14
Wadi Degla FCWadi Degla FCWDF
512245-15
D
D
E
V
E
15
Al Sharkeyah-ENPPIAl Sharkeyah-ENPPIENP
511369-34
D
V
E
D
D
16
Smouha SCSmouha SCSMO
511314-34
V
D
D
E
D
17
Abo Qir SemadAbo Qir SemadABQ
510418-73
D
D
D
D
V
18
El Gouna FCEl Gouna FCELG
502336-32
D
D
D
E
E
19
Asyut PetroleumAsyut PetroleumASP
502315-42
D
D
D
E
E
20
Ghazl Al MahallaGhazl Al MahallaGHA
501419-81
D
D
E
D
D
Championship Playoff
Play-off do Rebaixamento



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