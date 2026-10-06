O Al Ahly fará um teste diferente amanhã, quarta-feira, quando enfrentar o Petrojet Assiut no estádio Al Salam, em sua estreia na Copa da Liga dos Profissionais, em meio à expectativa pela presença de alguns jogadores que estiveram afastados dos planos da equipe no último período, poucos dias antes do clássico aguardado diante do Zamalek.

O comentarista Ahmed Shobier, ex-goleiro do Al Ahly e da seleção do Egito, revelou os principais detalhes da lista da equipe, confirmando que o marroquino Hossam Amouta comandará o Al Ahly na partida, dando oportunidade a alguns jogadores que não atuam regularmente pela equipe principal.

Shobier disse por sua conta na plataforma "X" que a partida poderá contar com a presença de "Achraf Dari, Reda Slim, Kabaka e Ahmed Eid", além da possibilidade de participação de Tawfik Mohamed, enquanto Hamza Alaa será o goleiro do Al Ahly.

Em outro contexto, Shobier revelou um clima de irritação dentro do Al Ahly por causa das notícias que circularam a respeito da insatisfação de Amouta com o nível de alguns jogadores, afirmando que a diretoria do clube está descontente com a repetição dessas notícias, especialmente antes do clássico diante do Zamalek.

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Ele esclareceu que Amouta está concentrado em seu trabalho e não conversou com a diretoria de futebol sobre esses assuntos, apontando que os dirigentes do Al Ahly consideram que o momento da divulgação dessas notícias levanta pontos de interrogação, e que o clube não vai ignorar a repetição de notícias que considera incorretas.

Sobre a situação dos lesionados antes do confronto com o Zamalek, Shobier afirmou que Ahmed Nabil Koka está muito perto de retornar aos treinos coletivos, enquanto a ausência de Karim El Debes no clássico foi confirmada.

Já em relação a Yasser Ibrahim, Shobier esclareceu que ele começou a correr, mas ainda não voltou a calçar as chuteiras, indicando que suas chances de participar diante do Zamalek não ultrapassam 50%.

Ele acrescentou que a possibilidade de participação de Yasser continuará vinculada à sua capacidade de entrar nos treinos coletivos um dia antes da partida, o que pode não ser suficiente para que Amouta tome a decisão de escalá-lo como titular.

Segundo Shobier, o cenário mais provável, caso Yasser Ibrahim esteja ausente, é apostar em Hady Riad e Yassine Meriah na zaga do Al Ahly durante o clássico.

O Al Ahly deve enfrentar o Zamalek na noite do próximo domingo no estádio Internacional do Cairo, dentro das disputas da sexta rodada do Campeonato Egípcio, em um confronto que recebe grande atenção poucos dias antes, enquanto Amouta aproveita a partida contra o Petrojet Assiut para dar oportunidade a alguns reservas e preparar algumas cartas antes do grande compromisso.







