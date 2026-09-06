O Al-Ahli saudita encerra o mercado de verão com uma contratação para a defesa

O Al-Ahli anunciou oficialmente a contratação de Saeed Baatiyah, vindo das fileiras do Al-Fateh, com um contrato de 3 temporadas, no âmbito das movimentações do "Al-Raqi" para reforçar seu elenco com novos elementos, em preparação para os desafios que se aproximam e para ampliar as opções à disposição da comissão técnica.

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Baatiyah tem uma boa experiência na Roshn League, após ter disputado 31 partidas com o Al-Fateh na temporada passada, começando 29 delas como titular, apresentando níveis notáveis tanto no aspecto defensivo quanto físico, e atraindo os olhares do Al-Ahli, que decidiu fechar sua contratação.

O Al-Ahli expressou suas boas-vindas ao novo jogador, desejando-lhe sucesso em sua passagem pela equipe, e que ele consiga oferecer o acréscimo esperado e contribuir com seus companheiros na conquista dos objetivos do clube e na alegria de sua torcida durante a próxima fase.

Por sua vez, Saeed Baatiyah expressou sua enorme felicidade por concretizar sua transferência para o Al-Ahli, ressaltando que vestir a camisa de um dos maiores clubes do continente asiático representa uma etapa importante em sua trajetória e lhe dá uma grande motivação para oferecer o seu melhor.

Baatiyah disse: "Estou muito feliz por me juntar ao Al-Ahli, um dos maiores clubes do continente asiático em termos de torcida e história, e almejo dar tudo o que tenho para alegrar sua torcida e conquistar títulos".

A transferência de Baatiyah para o Al-Ahli representa um novo passo em sua trajetória, diante de sua aspiração de competir por um lugar de titular dentro da equipe e de aproveitar suas experiências anteriores na Roshn League, enquanto o "Al-Raqi" espera que o jogador se torne um acréscimo real ao seu elenco durante as três próximas temporadas.

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