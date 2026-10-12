Está confirmada a ausência de um dos astros do Al Ahli no aguardado confronto contra o Al Nassr, marcado para a noite da próxima quinta-feira no estádio "Al Inma", na Cidade Esportiva Rei Abdullah, em Jidá, pela nona rodada da Liga Roshn Saudita de Profissionais.

Depois da vitória do Al Ahli sobre o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, por 3 a 1 na noite de segunda-feira, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, ficou confirmada a ausência de Hosawi na próxima partida do campeonato.

O jornalista do "Al Riyadiah", Abdullah Ahmed, escreveu em sua conta na plataforma X: "Está confirmada a ausência de Zakaria Hosawi no duelo do Al Ahli contra o Al Nassr".

Ahmed não deu qualquer indicação sobre o tempo de ausência de Hosawi, afirmando apenas: "O jogador seguirá fora no próximo período, até o fim de seu programa de tratamento".





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Hosawi se machucou durante sua participação com a seleção da Arábia Saudita contra o Iraque, no encerramento da primeira fase da Copa do Golfo "Golfo 27", realizada recentemente no Reino e conquistada pelos sauditas.

Os exames apontaram posteriormente que Hosawi sofre de uma pequena ruptura no ligamento cruzado posterior do joelho e que precisará de tratamento e reabilitação por cerca de duas semanas.

As dúvidas antes do jogo contra o Al Nassr também envolvem o astro do Al Ahli Saleh Abu Al Shamat, que se lesionou diante do Al Wasl e foi substituído aos 69 minutos após uma contusão no ombro.

O Al Ahli ocupa a sexta colocação na tabela da Liga Roshn Saudita de Profissionais, com 15 pontos, contra 19 pontos do Al Nassr, que está na terceira posição.

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