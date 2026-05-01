O Ajax tentou convencer o talentoso goleiro, mas não conseguiu de forma alguma

O goleiro Kayne van Oevelen (22) revelou, em entrevista à ESPN, por que recusou a proposta do Ajax. Há um ano e meio, o clube de Amsterdã entrou em contato com o FC Volendam.

Van Oevelen, natural de Zaandam, foi eleito o Jogador do Mês de abril na VriendenLoterij Eredivisie. O goleiro de 1,99 metro de altura está, de qualquer forma, a ter uma excelente temporada no Volendam.

No total, Van Oevelen já defendeu o Volendam em 63 partidas oficiais, nas quais não sofreu gols em 13 ocasiões. Seu contrato no Kras Stadion vai até meados de 2028.

Van Oevelen também poderia ter assinado contrato com o Johan Cruijff ArenA. O Ajax tentou contratar o talentoso goleiro no ano passado, mas não conseguiu convencê-lo de forma alguma.

Os de Amsterdã enviaram apenas o treinador de goleiros da equipe de base a Volendam para conversar com Van Oevelen. “Então eu disse: ‘Vou ficar bem aqui no Volendam’. O Ajax é, claro, um clube muito bom, mas a proposta não era o que eu esperava. E aqui eu sei o que tenho, não vou deixar isso assim tão facilmente.”

Por enquanto, Van Oevelen está focado no Volendam, que também espera disputar a Eredivisie na próxima temporada. “É muito emocionante, mas, para ser sincero, lido bem com a pressão. Eu gosto disso. Você só precisa manter em mente por que começou a jogar futebol.”

De acordo com o Transfermarkt, Van Oevelen vale agora 2 milhões de euros. Ele está na lista de desejos de vários clubes da Eredivisie.