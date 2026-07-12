"O Ajax teme que, depois de Steur, outro grande talento também saia"

Após a saída de Sean Steur para o Newcastle United, o Ajax teme que Rayane Bounida também venha a deixar o clube. É o que afirma Hugo Borst no programa “De Oranjezomer”.

Como se sabe, Steur queria uma garantia de tempo de jogo na equipe principal do Ajax, mas o técnico Míchel e o diretor técnico Jordi Cruijff não puderam lhe oferecer isso. Diante disso, o jovem talento de 18 anos decidiu se transferir.

Borst não descarta que outros jogadores sigam o exemplo de Steur. Segundo o colunista do AD, Cruijff está pensando principalmente no curto prazo no momento, e isso pode prejudicar enormemente o desenvolvimento de jovens talentos.

“Alguém me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, e essa pessoa sabe do que está falando. Ele diz: ‘Jordi só quer ser campeão imediatamente com jogadores de ponta e, por causa disso, aquele garoto, Sean Steur, também vai embora’”, começa Borst sua narrativa.

“Eles também têm medo de que Bounida vá embora”, continua ele. “Porque os jovens talvez não tenham mais oportunidades. Isso seria uma pena.”

Bounida joga pelo Ajax desde o verão de 2022, quando foi contratado do Anderlecht. Em seus primeiros 29 jogos pelo clube de Amsterdã, o jogador marcou 2 gols e deu 9 assistências.

No Ajax, Bounida tem contrato até meados de 2028. O clube mais campeão da Holanda deseja renegociar e prorrogar seu contrato.