O Ajax tem agora uma chance de contratar um grande nome: "Ele quer morar perto da Alemanha"

O Ajax continua interessado em Marc-André Ter Stegen, segundo afirma Mike Verweij no podcast Kick-off do De Telegraaf. O goleiro alemão teria, no entanto, que aceitar uma redução salarial significativa. Ainda assim, o jornalista considera que há uma chance de ele vir para o clube.

Ter Stegen mora na Espanha há doze anos. Em 2014, o goleiro foi transferido do Borussia Mönchengladbach para o FC Barcelona por apenas doze milhões de euros.

Lá, ele foi por muito tempo o goleiro titular e também capitão do clube. Nesta temporada, ele foi emprestado ao Girona, do recém-contratado técnico do Ajax, Míchel.

No Barcelona, Joan García já está defendendo o gol. Ter Stegen pode, portanto, deixar o clube, apesar de ter contrato até meados de 2028.

O goleiro de 34 anos ganha, segundo consta, cerca de doze milhões de euros por ano no Barcelona. Um valor que o Ajax não consegue arcar. Se Ter Stegen aceitar uma redução salarial, isso se tornará uma opção séria, segundo Verweij.

Existe a possibilidade de Ter Stegen estar disposto a isso, afirma o observador do Ajax. “Devido a uma situação pessoal, ele gostaria de morar na Alemanha ou perto da Alemanha”, explica ele.

Atualmente, o Ajax conta apenas com Maarten Paes como goleiro experiente no elenco. Vitezslav Jaros voltou para o Liverpool.