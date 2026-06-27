O Ajax retira rapidamente da internet a mensagem de despedida de Wout Weghorst: “Vão todos primeiro...”

Wout Weghorst se despediu do clube de Amsterdã por meio do site oficial do Ajax. O atacante de 33 anos relembra com gratidão sua passagem pela Johan Cruijff ArenA, mas considera que não teve sucesso.

O jogador, que disputou 53 partidas pela seleção nacional, viu um sonho se tornar realidade há dois anos. “Quando íamos de carro para o aeroporto de Schiphol antes das férias, passávamos pelo estádio. Eu dizia aos meus irmãos: ‘um dia vou jogar futebol aqui’. Para ser bem sincero, esperava jogar pelo menos uma partida lá, nem mesmo como jogador do Ajax. Por isso, foi fantástico viver essa experiência. Cada partida na Johan Cruijff ArenA foi uma festa.”

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Weghorst relembra alguns momentos marcantes. “A vitória fora de casa contra o Feyenoord foi linda. Quando voltamos ao ‘De Toekomst’, o local estava lotado de torcedores. Isso foi muito legal.”

Ter perdido o campeonato ainda dói para Weghorst. “Aquele troféu, o de campeão da Holanda, teria sido algo muito especial. Estávamos tão perto. Eu gostaria muito que tivesse sido diferente. Sou muito grato ao Ajax. Mas minha passagem por aqui não foi bem-sucedida. Para que fosse, teríamos que ter conquistado o troféu.”

Para encerrar, Weghorst deixa uma mensagem clara para todos os que invejam o clube recordista. “O Ajax é o maior clube da Holanda. Primeiro, todos vocês vão ter que se esforçar ao máximo para mudar isso.”

É notável que o Ajax tenha retirado do ar o artigo com as palavras de despedida de Weghorst após a publicação. O motivo disso é desconhecido, mas o Voetbalzone conseguiu reproduzir as citações a tempo.

Com sua transferência para o FC Twente, dentro do país, chega ao fim a passagem de Weghorst pelo Ajax. Em 65 partidas oficiais, ele marcou 20 gols e deu 6 assistências.