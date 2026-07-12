O Ajax reforça-se com Marcos Leonardo: o valor da transferência acaba sendo bem inferior a 25 milhões de euros

Marcos Leonardo está se transferindo do Al-Hilal para o Ajax. A notícia foi divulgada pelo jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano na noite de domingo, com seu característico “here we go”. A transferência envolve, segundo informações, um valor entre 17,5 e 19 milhões de euros.

Entretanto, os dois clubes chegaram a um acordo. Segundo Romano, o próprio atacante de 23 anos também já chegou a um acordo verbal com o clube de Amsterdã sobre as condições contratuais.

No momento, os advogados estão elaborando e analisando os documentos jurídicos. Se Leonardo passar no exame médico, ele se tornará jogador do Ajax.

Inicialmente, segundo Romano, falava-se de um valor de transferência de 25 milhões de euros. Posteriormente, o italiano corrigiu a informação no X: o valor seria de 17,5 milhões de euros. O jornal *De Telegraaf*, por sua vez, menciona um valor de transferência de “no máximo 19 milhões de euros”. Segundo informações, Leonardo assinará um contrato com o Johan Cruijff ArenA válido até meados de 2031.

O fato de Leonardo desejar retornar à Europa jogou a favor do Ajax. O brasileiro deixou o Santos no início de 2024 para se transferir ao Benfica, sendo então contratado pelo Al-Hilal alguns meses depois por cerca de quarenta milhões de euros. Apesar de um contrato lucrativo na Arábia Saudita, ele estava disposto a abrir mão de parte de seus ganhos financeiros para voltar a atuar no mais alto nível da Europa.

O atacante apresenta números excelentes. Desde sua chegada ao Al-Hilal, disputou 82 partidas oficiais, nas quais marcou 48 gols. Com isso, tornou-se um dos atacantes mais produtivos do clube saudita de ponta.

Nas últimas semanas, o Ajax estava em busca de um novo centroavante. Após a saída de Wout Weghorst para o FC Twente e a incerteza em torno de Kasper Dolberg, Leonardo era considerado um dos principais candidatos. Assim que os últimos detalhes forem definitivamente acertados, será anunciada uma das transferências mais comentadas do verão em Amsterdã.