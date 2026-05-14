"O Ajax pretende agir rapidamente em relação ao Feyenoord e ao West Ham United"

O Ajax espera reforçar-se com Emmanuel Fejokwu (West Ham United) e Ephendrich Rijsenburg (Feyenoord). A intenção é que esses jovens talentos joguem na base do clube de Amsterdã na próxima temporada.

Essa notícia foi divulgada peloAjax Showtime nesta quinta-feira. Fejokwu e Rijsenburg tomarão uma decisão sobre seu futuro em breve.

Fejokwu, de 16 anos, nasceu na Holanda, mas mudou-se para a Inglaterra ainda jovem. Lá, ele se tornou um zagueiro talentoso na base do West Ham.

Atualmente, Fejokwu joga pelo West Ham Sub-18, mas o Ajax planeja integrá-lo à sua própria categoria. Apesar do interesse de outros clubes, o Ajax está otimista quanto à sua chegada.

Rijsenburg é um atacante de 15 anos que marcou gols nesta temporada pelo Feyenoord Sub-15 e pela Seleção Holandesa Sub-15. Ele poderá se transferir para o Ajax Sub-16 no próximo ano.

O Ajax viu anteriormente vários jogadores talentosos partirem para Roterdã. Ilai Grootfaam e Jivayno Zinhagel estrearam recentemente, aos 16 anos, no time principal do Feyenoord.