O Ajax concluiu a documentação da transferência de saída de Josip Sutalo, informa o De Telegraaf nesta quinta-feira. A Lazio assume integralmente o salário, de 2,5 milhões de euros, e pagará ao Ajax uma taxa de empréstimo de 3 milhões de euros.

A Lazio também garantiu uma opção de compra fixa de 7,5 milhões de euros. Com bônus de fácil alcance, esse valor pode subir para uma quantia entre 12 e 15 milhões de euros. Além disso, o Ajax acertou um percentual de revenda de 10%.

O jornalista Gianluca Di Marzio já havia noticiado na terça-feira o interesse vindo de Roma. Desde então, a transferência ganhou força, já que um acordo se aproxima um dia depois. Di Marzio, aliás, também já havia falado em uma taxa de empréstimo de 3 milhões de euros.

Sutalo foi levado para Amsterdã no verão de 2023 pelo então diretor técnico Sven Mislintat por 22 milhões de euros. O zagueiro teve um início complicado na Holanda, mas se recuperou sob o comando de Francesco Farioli.

O defensor croata reencontrará na Lazio seu ex-companheiro de equipe Kenneth Taylor. Ele se transferiu há seis meses por 20 milhões de euros.

Mais cedo nesta quinta-feira, o Ajax anunciou que Ko Itakura retorna ao Borussia Mönchengladbach. Segundo relatos, o clube de Amsterdã ficará com 5 milhões de euros pela venda do japonês.

Com as saídas de Sutalo e Itakura, Aaron Bouwman é o único zagueiro central destro remanescente.