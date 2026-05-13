"O Ajax não quer Christian Eriksen, mas sim contratar outro jogador de renome do Wolfsburg"

Lovro Majer pode deixar o VfL Wolfsburg para jogar em vários clubes europeus, incluindo o Ajax. É o que afirma o importante jornal croata Jutarnji.
Majer, de 28 anos, luta com o Wolfsburg contra o rebaixamento, mas já está preparando sua saída nos bastidores.
Na Volkswagen Arena, o jogador com 38 convocações pela Croácia ainda tem contrato até meados de 2028. No entanto, não parece que Majer vá cumprir esse contrato até o fim.
O canhoto não está satisfeito com seu papel atual no Wolfsburg. Se o clube for rebaixado, Majer não terá mais como permanecer no time.
Majer desperta o interesse do Ajax, do Como 1907, do Eintracht Frankfurt, do Napoli e do Villarreal. O Wolfsburg estaria pedindo entre 10 e 12 milhões de euros pelo meio-campista, que já foi considerado o sucessor natural de Luka Modric.
Majer nunca concretizou esse potencial, embora tenha tido até agora uma carreira digna de nota em clubes como Dinamo Zagreb, Stade Rennes e, portanto, Wolfsburg.
De qualquer forma, o clube alemão parece estar tendo prejuízo com Majer, que foi contratado da França em 2023 por nada menos que 25 milhões de euros.