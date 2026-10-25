O Ajax deve agir neste inverno? "Ele é melhor que Viktor Tsygankov"

Os comentaristas da ESPN elogiaram Jakob Trenskow na noite de sábado. O atacante do sc Heerenveen marcou dois gols contra o ADO Den Haag (2 a 3) e teve até seu nome associado ao Ajax.

O Heerenveen abriu o placar aos 24 minutos. Nolhan Courtens atravessou o meio-campo e acionou Rivera, que fez um cruzamento forte pela esquerda. Trenskow foi mais rápido que seu marcador direto, Gregoire Waem, e completou de perto para fazer 0 a 1.

Pouco depois, o próprio Trenskow também marcou o gol que deixou o placar em 1 a 3. Justamente quando os frísios passavam por grandes dificuldades, ele voltou a aparecer: aos 66 minutos, finalizou com firmeza um cruzamento rasteiro de Rivera.

Com os dois gols, o atacante dinamarquês chegou a seis na temporada. Ele também soma duas assistências. Na temporada passada, marcou 13 gols e deu cinco assistências em 34 jogos.

Bram van Polen admira Trenskow, mas tem dúvidas sobre seu porte físico. "Se ele daria conta de jogar entre os três primeiros... Ele é bem franzino. Se o adversário fizer uma marcação forte em cima dele, receio que acabe ficando apagado, mas ele é melhor do que Viktor Tsygankov no Ajax."

Karim El Ahmadi também está impressionado, mas, por sua vez, questiona a movimentação em profundidade do dinamarquês. "Ele é bom com a bola, mas também sinto falta de profundidade. E, no Ajax, você precisa render toda semana. Essa é uma diferença em relação ao Heerenveen."