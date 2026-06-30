O Ajax contrata um jovem talento da Espanha e assina contrato de vários anos com ele

O Ajax chegou a um acordo com o Atlético de Madrid sobre a contratação de Jano Monserrate, conforme anunciou o clube de Amsterdã nesta terça-feira. O meio-campista, de apenas 20 anos, assinou na Johan Cruijff ArenA um contrato válido até meados de 2030. Não foram divulgados detalhes sobre o valor da transferência.

Monserrate se junta imediatamente à equipe Sub-23 do Ajax. O novato é um meio-campista ofensivo que já atuou pela seleção espanhola Sub-19. Sua chegada ao Ajax já era esperada há alguns dias.

O recém-contratado do Ajax impressionou na base do Atlético e fez sua estreia na equipe principal em janeiro deste ano. O técnico Diego Simeone lhe deu tempo de jogo na partida contra o Levante.

“É incrível agora ser jogador do Ajax”, comemora Monserrate em entrevista à Ajax TV. “É algo com que sonhei há muito tempo. É um clube histórico, sobre o qual meus pais sempre falaram muito.”

“Eles também sempre falavam do Johan Cruijff. Um jogador de futebol lendário. O Ajax me atrai em todos os aspectos. A maneira de jogar e a forma como os talentos recebem uma chance. Por isso, tenho a sensação de ter feito a escolha certa”, afirmou o entusiasmado reforço do verão.

Presume-se que Monserrate seja uma escolha do diretor técnico Jordi Cruijff. O dirigente possui uma rede de contatos sólida na Espanha, onde cresceu e, mais tarde, trabalhou por muitos anos.

Não se sabe exatamente quanto o Ajax pagará ao Real Madrid pelos serviços do meia. Ele é a terceira contratação de Cruijff neste verão, depois de Fouad Zahouani e Caio Henrique.