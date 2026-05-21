O Ajax chega à final dos play-offs após uma vitória convincente sobre o FC Groningen

O Ajax se classificou para a final dos playoffs para as competições europeias. A equipe do técnico Oscar García venceu o FC Groningen por 2 a 0 no Kras Stadion, do FC Volendam, e mantém assim as chances de conquistar uma vaga na segunda fase preliminar da Liga Conferência. A final será no domingo contra o vencedor da outra semifinal entre o FC Utrecht e o sc Heerenveen.

Os amsterdenses foram a melhor equipe desde o pontapé inicial. O Ajax combinou jogadas com facilidade sob a pressão do Groningen e criou chances logo no início por meio de Steven Berghuis, Wout Weghorst e Mika Godts. Este último pensou em abrir o placar aos 14 minutos com um chute magnífico que acertou a parte de baixo da trave, mas viu seu gol ser anulado por impedimento.

O primeiro gol saiu dez minutos depois. Godts fez um cruzamento preciso pela direita, e Davy Klaassen cabeceou com precisão na primeira trave. Para o experiente meio-campista, foi mais um gol importante defendendo a camisa do Ajax.

O Ajax continuou a dominar mesmo após o 1 a 0. O Groningen mal conseguiu criar perigo e teve sorte de ver a desvantagem no intervalo limitada a um gol. Weghorst, em particular, teve grandes chances, mas esbarrou em um bloqueio de Marvin Peersman e, em seguida, ainda mais perto, no goleiro Etienne Vaessen.

Logo após o intervalo, o Ajax aumentou ainda mais a pressão. O time da casa manteve o controle do meio-campo e quase não deu espaço para o Groningen atacar. Um raro erro na construção de jogadas do Ajax rendeu aos visitantes apenas uma meia chance.

A decisão veio aos 57 minutos de jogo. Uma bola afastada de cabeça caiu nos pés de Jorthy Mokio, que, de forma belíssima, chutou de primeira de cerca de 17 metros no canto curto. O meio-campista marcou assim o gol que selou a vitória por 2 a 0.

O Groningen parecia estar voltando ao jogo na metade do segundo tempo, quando Brynjólfur Willumsson aproveitou uma falha do goleiro Paes. No entanto, o VAR constatou um impedimento, o que levou à anulação do gol e manteve a diferença de dois gols intacta.

Nos minutos finais, o Ajax teve mais chances de ampliar o placar por meio de Godts e do substituto Maher Carrizo, mas Vaessen evitou uma derrota ainda mais pesada para o Groningen. Apesar disso, a vitória não esteve em risco em nenhum momento, garantindo ao Ajax uma vaga convincente na final dos playoffs para as competições europeias.