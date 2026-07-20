O Ajax apresenta seu novo atacante: “Acho que me pareço com Álvaro Morata e Jamie Vardy”

O Ajax chegou a um acordo com a Juventus sobre a transferência de Diego Pugno. A notícia foi divulgada pelo clube de Amsterdã por meio de um comunicado oficial à imprensa. O atacante de 20 anos será emprestado por uma temporada, com opção de compra.

Embora o Ajax não tenha divulgado o valor da opção de compra, segundo vários jornalistas, ela seria “bastante baixa”. Pugno se junta imediatamente ao elenco do Jong Ajax, na preparação para a nova temporada.

“É incrível ser jogador do Ajax, porque todos sabem o quanto as categorias de base são importantes para este clube”, afirma Pugno em entrevista aos canais oficiais do clube. “Todos conhecem a história gloriosa do clube. É simplesmente um clube muito grande, com uma história fantástica.”

“Quando o Ajax me procurou, não hesitei. Mal posso esperar para começar”, continua o italiano, que em seguida descreve seu perfil como atacante. “Sou um jogador com muita profundidade no jogo e, quando chega a hora, tento marcar gols. Acho que me pareço com Álvaro Morata e Jamie Vardy.”

“Um jogador que admiro é o Harry Kane”, acrescenta Pugno. “Ele se esforça muito e é forte com a bola. Não é apenas um atacante que marca gols, mas também tem visão para os companheiros.”

“Meu ponto forte é avançar em profundidade, e algo que preciso melhorar é minha técnica em espaços reduzidos”, reconhece Pugno. “Meu primeiro objetivo é ajudar minha equipe da melhor maneira possível. Também quero dar o meu melhor e ajudar minha equipe com gols.”

Pugno faz parte da Juventus Next Gen, que disputa o Grupo B da Série C. O atacante é considerado um jogador tecnicamente habilidoso, com boa leitura de jogo. Além disso, Pugno consegue marcar gols tanto dentro quanto fora da área.

O atacante, com 1,86 metro de altura, ingressou na base da Juventus em 2021 e tem contrato válido por mais dois anos. Ele fez sua estreia no time principal em dezembro de 2024 e soma seis minutos em campo pela equipe principal.