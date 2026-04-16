O agente Michael Ballack critica o comportamento e o visual de um jogador do próprio time: “Ele está recebendo o que merece”

Na Alemanha, todos riem à beça da diferença de gerações entre o agente Michael Ballack (49) e seu cliente Lennart Karl (18). O grande talento do Bayern de Munique apareceu na noite de quarta-feira com um look rosa choque.

Karl, que está tendo sua grande temporada no Der Rekordmeister, está atualmente lidando com uma lesão. Mesmo assim, ele esteve em campo na quarta-feira para comemorar a vitória na dupla de jogos contra o Real Madrid (6 a 4 no total) na Liga dos Campeões.

Em entrevista à DAZN, Ballack não mediu palavras. “O fato de ele estar pulando com uma lesão no tendão da coxa já é demais. Mas vamos atribuir isso ao seu entusiasmo e juventude.”

A roupa chamativa de Karl também causou polêmica. O veterano Joshua Kimmich havia pedido aos torcedores do Bayern de Munique que fossem à Allianz Arena vestidos de vermelho, mas, com a roupa rosa choque do jovem alemão, quase dá para pensar que ele é daltônico.

Ballack acha que Karl vai aprender sozinho. “Ele vai receber o que merece no vestiário, disso estou convencido.” Ele acrescentou, porém, que também vai enviar uma mensagem pessoal ao jogador.

Ballack acha, acima de tudo, que Karl precisa ajustar seu comportamento na arquibancada quando não está em forma. Ele perdeu grande parte da partida, incluindo o gol marcado pouco antes do intervalo. O adolescente já havia deixado seu lugar aos 39 minutos e só voltou ao seu assento aos 52 minutos.

O companheiro de equipe Aleksandar Pavlovic, aliás, recusou-se a criticar publicamente seu amigo íntimo. “Você conhece esse rapaz. Ele quer chamar atenção. Vimos isso novamente hoje. Deixe-o seguir seu caminho.”