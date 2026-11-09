O Al-Ahli saudita recebeu uma resposta que pode frustrar as esperanças de sua torcida em contratar o italiano Antonio Conte, depois que o nome do experiente treinador foi associado ao comando da equipe no período que se aproxima, em meio ao aumento da pressão sobre a diretoria para promover uma mudança técnica devido à queda nos resultados e no rendimento sob o comando do holandês Marino Pusic.

Conte era um dos nomes cogitados para suceder Pusic, ao lado do português Nuno Santo, com a diretoria do Al-Ahli caminhando para analisar suas opções a respeito do futuro da comissão técnica. No entanto, a posição do treinador italiano parece distante das aspirações do clube no momento.

Nesse contexto, Federico Pastorello, empresário de Conte, definiu a posição de seu cliente quanto à possibilidade de assumir o comando do Al-Ahli, afirmando que uma transferência para a Liga Roshan Saudita durante a atual temporada não está em seus planos.

Pastorello disse, de acordo com o jornal saudita "Al-Midan": "A opção de ir para a Liga Roshan nesta temporada não está em discussão, e isso pode ser possível em outras temporadas, mas não faz parte das opções de Conte no momento".

O empresário do treinador italiano acrescentou que seu cliente possui mais de uma proposta de clubes europeus, mas ainda não tomou sua decisão final, o que reforça as possibilidades de sua permanência no Velho Continente na próxima etapa.

E a crise do Al-Ahli não se limita à escolha do treinador substituto, já que a diretoria enfrenta um obstáculo financeiro relacionado ao contrato de Pusic, pois precisa disponibilizar cerca de 7,5 milhões de euros, que representam o valor dos compromissos restantes em seu contrato, caso seja tomada a decisão de demiti-lo.

Dessa forma, as chances do Al-Ahli de contratar Conte durante a atual temporada parecem reduzidas, seja pela posição do treinador italiano ou pelas complicações financeiras que envolvem o processo de demissão de Pusic, num momento em que a pressão da torcida exigindo uma mudança na comissão técnica continua.