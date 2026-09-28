O advogado de Leão: "Nosso plano sempre foi esperar o fim da janela de transferências para deixar o Milan"

O advogado de Rafael Leao, Antonio Leo, revelou um bastidor sobre a transferência do jogador português para o Galatasaray, durante o Workshop da Sportitalia





AS PALAVRAS - Estas foram as palavras de Antonio Leo sobre os planos do estafe de Leao tendo em vista a transferência que se concretizou no fim da janela: “Nessas negociações, o essencial é ter um plano. O nosso plano era, de qualquer forma, decidir no fim da janela, independentemente do Galatasaray ou de outro time: todas as partes envolvidas estavam cientes dessa vontade. Por isso, desde o início, nós tínhamos dito que a nossa decisão chegaria no fim da janela por uma série de razões, inclusive de oportunidade. Vocês entendem bem o porquê, nos últimos dias da janela acontece de tudo”.