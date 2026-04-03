O ADO Den Haag dá um grande passo rumo ao título: o SC Cambuur sofre uma derrota extremamente dolorosa em Venlo

Na noite de sexta-feira, o ADO Den Haag deu um grande passo rumo ao título da Keuken Kampioen Divisie. Os jogadores de Den Haag conseguiram reverter uma desvantagem de 0 a 2 e conquistar uma vitória por 4 a 2, enquanto o SC Cambuur sofreu uma dolorosa derrota para o VVV-Venlo por 3 a 0.
ADO Den Haag - Jong Ajax 4 a 2
O Jong Ajax, décimo nono colocado, começou de forma mais do que excelente a partida em Haia. A equipe de Óscar García chegou a abrir 2 a 0 contra o líder. Skye Vink abriu o placar aos quinze minutos. O jovem atacante manteve a calma diante do goleiro do ADO, Kilian Nikiema, e colocou a bola com precisão no canto: 1 a 0.
Exatamente quinze minutos depois, os jovens de Amsterdã marcaram novamente: Abdellah Ouazane liderou um contra-ataque, e Don O’Niel também não falhou: 0 a 2. Essa vantagem confortável foi rapidamente anulada pela equipe da casa.
Com um chute de Daryl van Mieghem, dois minutos depois o placar já estava 1 a 2, e o empate em 2 a 2 também aconteceu antes do intervalo. Após um cruzamento pela esquerda, foi Jinairo Johnson quem desviou a bola para o próprio gol.
Logo após o intervalo, o ADO assumiu a liderança pela primeira vez na partida. Juho Kilo aproveitou muito bem um presente de Tijn Peters. No último quarto de hora, Steven van der Sloot definiu o placar final: 4 a 2.
VVV-Venlo - SC Cambuur 3-0
O SC Cambuur já havia garantido o acesso sob o comando do técnico Henk de Jong, que está de saída, mas viu suas chances de conquistar o título diminuírem consideravelmente na noite de sexta-feira. Enquanto o ADO não cometeu erros em casa contra o Jong Ajax, o Cambuur foi derrotado na distante Venlo.
Dean Zandbergen se coroou como o grande protagonista da noite em De Koel. O atacante do VVV marcou para os venlonenses logo no primeiro e no último quarto de hora e, na fase final, coroou sua atuação com um hat-trick: 3 a 0. Com isso, a diferença para o líder ADO aumenta para nada menos que sete pontos.
Almere City - TOP Oss 3-2
O Almere City continua na briga por uma vaga nos playoffs e, com a vitória por 3 a 2 sobre o TOP Oss, os jogadores de Flevoland deram um passo na direção certa na noite de sexta-feira. Graças aos gols de Emanuel Poku, Julian Rijkhoff e Olivier de Nijs, a equipe de Jeroen Rijsdijk chegou a abrir 3 a 1. O gol de Mauresmo Hinoke, que reduziu a diferença, chegou um pouco tarde demais.
FC Dordrecht - Roda JC Kerkrade 0-3
Anthony van den Hurk foi mais uma vez o grande destaque do Roda JC, que acabou derrotando o FC Dordrecht por 0 a 3. Com gols aos 19 e 24 minutos, Van den Hurk abriu caminho para os de Kerkrade, que – com mais um gol de Iman Griffith – venceram sem dificuldades o De Schapenkoppen.
FC Eindhoven - De Graafschap 2-2
Um final de jogo alucinante em Eindhoven, onde o De Graafschap perdeu a terceira colocação para o Willem II na noite de sexta-feira. Durante 65 minutos, não houve muito o que comemorar na “Cidade da Luz”, até que Sven Simons, após passe de Tyrese Simons, abriu o placar. No final da partida, o espetáculo foi total. Kyano Kwint empatou em 1 a 1 aos 82 minutos, mas aos 87, o já mencionado Simons pensou que daria a vitória ao FC Eindhoven. Nada mais longe da verdade, pois aos cinco minutos do tempo de acréscimo, Kwint salvou um ponto para os Superboeren.
MVV Maastricht - RKC Waalwijk 1-3
O RKC Waalwijk marcou duas vezes com força total no primeiro tempo. Jesper Uneken converteu um pênalti e Harrie Kuster dobrou a vantagem. Ambos os jogadores marcaram pelo quarto jogo consecutivo. O MVV reagiu e foi Travis de Jong, emprestado pelo SC Paderborn, quem acertou o canto esquerdo. Pouco antes, o técnico do MVV, Peter van den Berg, havia sido expulso para a arquibancada após receber dois cartões amarelos. O RKC não se abalou com o 1 a 2, e Nazjir Held marcou o 1 a 3 de perto.
Willem II - Jong PSV 1-0
Thomas Verheydt marcou após um rebote, colocando o Willem II em vantagem por 1 a 0 em menos de dez minutos. O Jong PSV foi superior no restante do primeiro tempo e teve azar quando Mounir El Allouchi acertou a trave. O jogo continuou emocionante e bastante equilibrado após o intervalo, mas não houve mais gols. Uma vitória mínima, portanto, para o Willem II em casa.
Vitesse - FC Emmen 3-3
Nada menos que quatro gols no primeiro tempo em Arnhem. Naoufal Bannis abriu o placar logo no primeiro minuto e Alexander Büttner converteu um pênalti pouco depois. Lukas Larsen respondeu pelo FC Emmen ao marcar de cabeça após um escanteio. O Vitesse recuperou a vantagem de dois gols com Büttner, que viu um chute forte entrar após bater na trave. Romano Postema trouxe de volta a tensão logo após o reinício e Chiel Sunder empatou o placar após uma confusão na área. Um empate espetacular, portanto, no Gelredome.
Jong AZ - Helmond Sport 2-0
Anthony Smits abriu o placar para o Jong AZ após um erro da defesa do Helmond. No final do primeiro tempo, Bendegúz Kovács ampliou para 2 a 0 para os jovens do Alkmaar. Um duro golpe para o Helmond Sport, que ainda tentou no segundo tempo, mas não conseguiu tornar o jogo emocionante em Wijdewormer.