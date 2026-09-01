Um dos jogadores de destaque do elenco do Chelsea está próximo de assinar oficialmente com o Tottenham Hotspur durante a atual janela de transferências de verão.

O especialista em mercado da bola Fabrizio Romano escreveu em sua conta na rede "X": "Urgente: Mykhailo Mudryk vai se transferir para o Tottenham. Tudo já foi acertado, incluindo os termos pessoais do contrato".



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E Romano acrescentou: "Mudryk vai se juntar ao Tottenham por empréstimo mediante o pagamento de uma taxa, e também se entende que o acordo inclui uma cláusula que permite a compra do jogador, mas ela não é obrigatória".

O especialista em mercado da bola concluiu: "O jogador ucraniano voltará a trabalhar novamente sob o comando de Roberto De Zerbi".

Roberto De Zerbi e Mykhailo Mudryk já haviam trabalhado juntos no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.



