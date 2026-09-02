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Ahmed Mansy

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O acordo foi fechado: Anis Hadj Moussa é jogador do Al-Ittihad, e esta é a duração do contrato

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"O Decano" contrata astro da seleção da Argélia: quais são os detalhes?

Anis Haj Moussa, ponta do Feyenoord da Holanda, tornou-se um novo jogador do Al-Ittihad da Arábia Saudita, de acordo com o que revelaram informações da imprensa.

Informações da imprensa já haviam revelado o desejo do Al-Ittihad de contratar Moussa durante a atual janela de transferências de verão, para compensar a saída de seu antigo ponta francês Moussa Diaby, que concluiu sua transferência para o Bayer Leverkusen da Alemanha, na última terça-feira.

O jornal saudita "Al-Riyadiah" afirmou que o Al-Ittihad chegou a um acordo com o Feyenoord para a contratação do ponta argelino, com um contrato que se estende pelos próximos 4 anos e termina em 2030.

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O jornal não revelou o valor do negócio, mas o site francês "Foot Mercato" havia revelado anteriormente que o clube saudita apresentou ao seu congênere holandês uma proposta no valor de 30 milhões de euros.

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Com isso, o Al-Ittihad fecha sua quinta contratação durante a atual janela de transferências de verão, depois do lateral-esquerdo Fares Abadi, do Neom, e dos meio-campistas Rakan Kaabi, do Al-Feiha, Mokhtar Ali, do Al-Ittifaq, e do senegalês Dion Lopy, do Almería.

Anis Haj Moussa brilhou de forma evidente com o Feyenoord na última temporada, tendo disputado 40 partidas em diferentes competições, nas quais conseguiu marcar 14 gols, além de dar 7 assistências.

Esses níveis de destaque levaram diversos clubes a manifestar o desejo de contratar o jogador de 24 anos, como o Lille e o Olympique de Marseille da França, além do Sporting de Lisboa de Portugal, sem que suas negociações fossem coroadas de sucesso.

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