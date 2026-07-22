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Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

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O acordo está próximo... Jogador do Al-Ittihad é pretendido na Serie A

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O "Tigres" vai perder mais um jogador no mercado?

O jogador do Al-Ittihad está próximo de se transferir para o campeonato italiano, durante o atual período de transferências de verão, segundo revelaram relatos da imprensa.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que o Génova entrou em negociações com o Al-Ittihad, para garantir os serviços do seu lateral albanês Mario Mitaj, durante o atual mercado de verão.

O jornal esclareceu que o clube italiano pretende assegurar os serviços de Mitaj por empréstimo por uma temporada, com uma cláusula que permite o direito de compra.

Os dois clubes trabalham para chegar a um acordo final durante o período atual, de forma a fechar o negócio de maneira oficial no atual mercado de verão.

O jogador de 23 anos juntou-se às fileiras do Al-Ittihad no verão de 2024, vindo do Lokomotiv Moscovo, tendo conseguido impor o seu nome no onze titular, sob o comando dos treinadores: o francês Laurent Blanc e o português Sérgio Conceição.

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Desde a sua chegada ao estádio Al-Inmaa, o jogador de 23 anos disputou 58 jogos, nos quais marcou dois golos e fez 6 assistências, e contribuiu para a conquista da dobradinha da Roshn Saudi League e da Taça dos Servos dos Dois Lugares Sagrados pela equipa na temporada retrasada.

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