O jogador do Al-Ittihad está próximo de se transferir para o campeonato italiano, durante o atual período de transferências de verão, segundo revelaram relatos da imprensa.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que o Génova entrou em negociações com o Al-Ittihad, para garantir os serviços do seu lateral albanês Mario Mitaj, durante o atual mercado de verão.

O jornal esclareceu que o clube italiano pretende assegurar os serviços de Mitaj por empréstimo por uma temporada, com uma cláusula que permite o direito de compra.

Os dois clubes trabalham para chegar a um acordo final durante o período atual, de forma a fechar o negócio de maneira oficial no atual mercado de verão.

O jogador de 23 anos juntou-se às fileiras do Al-Ittihad no verão de 2024, vindo do Lokomotiv Moscovo, tendo conseguido impor o seu nome no onze titular, sob o comando dos treinadores: o francês Laurent Blanc e o português Sérgio Conceição.

Desde a sua chegada ao estádio Al-Inmaa, o jogador de 23 anos disputou 58 jogos, nos quais marcou dois golos e fez 6 assistências, e contribuiu para a conquista da dobradinha da Roshn Saudi League e da Taça dos Servos dos Dois Lugares Sagrados pela equipa na temporada retrasada.