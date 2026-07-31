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Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

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O acordo está fechado: Paris Saint-Germain deve anunciar sua nova contratação em questão de dias

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M. Akliouche
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O campeão da Europa fecha o negócio após semanas de negociações

O Paris Saint-Germain chegou a um acordo definitivo com o Monaco pela contratação do atacante francês Maghnes Akliouche, que se torna o mais novo reforço do campeão europeu na atual janela de transferências de verão.

De acordo com a rede francesa RMC , as negociações entre os dois clubes foram resolvidas após semanas de conversas, sendo que o jogador de 24 anos assinará um contrato de cinco temporadas com a equipe parisiense, em uma transferência avaliada em cerca de 50 milhões de euros.

A data dos exames médicos ainda não foi definida, mas todos os detalhes entre as duas partes já estão acertados, e o anúncio oficial da transferência do jogador deve acontecer nos próximos dias.

Akliouche, que disputou a Copa do Mundo de 2026 com a seleção francesa, despertava o interesse de vários clubes europeus, mas colocou o Paris Saint-Germain como sua primeira opção, preferindo dar sequência à carreira na liga francesa.

Akliouche deixa o Monaco após uma passagem de vários anos com a camisa da equipe principal, ao longo da qual disputou 139 partidas em diferentes competições e marcou 23 gols, tornando-se um dos maiores talentos revelados pelo clube nos últimos anos.

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Compensação pela saída de Kang-in Lee e movimentações ofensivas contínuas

A chegada de Akliouche a Paris vem para compensar a saída do sul-coreano Kang-in Lee, que se transferiu para o Atlético de Madrid por 40 milhões de euros. A comissão técnica comandada por Luis Enrique acredita que o jogador francês é capaz de oferecer opções adicionais à equipe no setor ofensivo.

Akliouche tem capacidade para atuar em mais de uma posição ofensiva, seja como ponta ou como meia-atacante, o que se encaixa no estilo do Paris Saint-Germain, baseado na variedade e na flexibilidade tática.

As movimentações do clube parisiense no mercado de transferências seguem em andamento, já que os dirigentes da equipe estudam a possibilidade de contratar um novo ponta, especialmente em caso de saída de Bradley Barcola, que até o momento não concordou em renovar seu contrato.

O futuro de Ibrahim Mbaye também permanece em observação, em meio a informações que apontam para a possibilidade de sua saída do clube no próximo período.

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