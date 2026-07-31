O Newcastle United, da Inglaterra, está perto de anunciar oficialmente a contratação do alemão Matthias Jaissle, ex-treinador do Al-Ahli, da Arábia Saudita, depois de chegar a um acordo definitivo com a diretoria do clube saudita sobre o valor da cláusula financeira para encerrar o vínculo do técnico com a equipe.

Segundo a rede britânica "Sky Sports", o Newcastle pagará cerca de 9,5 milhões de libras esterlinas (11 milhões de euros) ao Al-Ahli para contar com os serviços de Jaissle, que assinará um contrato de quatro temporadas, com o anúncio oficial do acordo previsto para as próximas horas.

A concordância do Newcastle em pagar o valor da compensação veio depois de o Al-Ahli manter a firmeza sobre seus direitos financeiros, permitindo ao clube inglês fechar uma das mais destacadas contratações de treinadores no verão atual, após escolher Jaissle para suceder o inglês Eddie Howe.

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Jaissle esteve anteriormente perto de renovar seu contrato com o Al-Ahli pelo mesmo período, mas as negociações foram interrompidas por causa de uma divergência em torno de algumas cláusulas contratuais, principalmente o desejo do técnico alemão de incluir uma cláusula que lhe garantisse o valor integral de seu contrato em caso de demissão, o que foi recusado pela diretoria do clube saudita.

Jaissle deixou o Al-Ahli após três temporadas passadas com a equipe, desde sua nomeação em 2023 como substituto do sul-africano Pitso Mosimane, período em que conseguiu conduzir o clube saudita a uma das fases mais bem-sucedidas de sua história.

Durante sua trajetória com o Al-Ahli, o treinador alemão conquistou o título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite duas vezes consecutivas, além de conduzir a equipe à conquista da Supercopa da Arábia Saudita, deixando uma marca forte antes de iniciar um novo desafio na Premier League inglesa com o Newcastle United.