O 29º título de sua carreira: Alcaraz conquista o troféu amaldiçoado

O espanhol Carlos Alcaraz conquistou pela primeira vez na carreira o título do Masters de Paris, torneio "Masters 1000", após vencer o americano Ben Shelton por dois sets a zero, com parciais de 7/6 (5) e 7/5, na partida final que reuniu os dois na capital francesa, quebrando um tabu que o acompanhava havia muito tempo no torneio e se vingando do rival que o eliminou nas quartas de final do último US Open.

Alcaraz pôs fim a uma espera de 13 anos para que o tênis espanhol recuperasse o título do torneio, já que David Ferrer havia sido o último espanhol a vencê-lo, em 2012, tornando-se o tenista espanhol o primeiro jogador de seu país a conquistar o título desde então, e acrescentando uma nova conquista ao seu brilhante currículo apesar da difícil temporada que atravessou.

Esta conquista representa o terceiro título de Alcaraz desde seu retorno da lesão no punho, e o segundo consecutivo após a vitória no torneio de Viena na semana passada, elevando também seu saldo para 5 títulos na atual temporada, dando a si mesmo um importante impulso moral antes de participar do torneio de encerramento da Associação dos Tenistas Profissionais e das disputas da Copa Davis.

Uma final emocionante

O confronto final teve um caráter de revanche para Alcaraz, depois que Shelton havia interrompido sua trajetória no último US Open, ao vencê-lo nas quartas de final, mas desta vez o jogador espanhol conseguiu lidar melhor com a pressão e resolver o confronto a seu favor.

O primeiro set foi extremamente disputado, com Alcaraz tendo que salvar 6 oportunidades de quebra de seu serviço, contra apenas duas oportunidades de seu rival americano, antes que os dois jogadores recorressem ao tie-break, no qual o espanhol levou a melhor pelo placar de 7 a 5, aproveitando-se dos erros de Shelton e de sua capacidade de explorar os momentos decisivos.

Apesar da derrota no primeiro set, Shelton não se rendeu e conseguiu quebrar o serviço de Alcaraz durante o segundo set, colocando o rival sob grande pressão após abrir vantagem no placar, mas o espanhol recuperou o equilíbrio e elevou o nível de sua atuação, virando a desvantagem de 2 a 4 para uma vantagem de 5 a 4, antes de fechar o set pelo placar de 7/5 e encerrar a partida sem a necessidade de um set decisivo.

A vitória ganhou importância adicional em meio ao anúncio de Shelton de que o treinador espanhol Juan Carlos Ferrero se juntará à sua comissão técnica a partir de 2027, um passo que acrescentou ainda mais emoção ao confronto entre os jogadores.

Com esta conquista, Alcaraz faturou seu 29º título na carreira profissional e alcançou um feito há muito esperado em Paris, depois de ter sofrido em suas participações anteriores com resultados que não refletiam seu nível habitual, acrescentando um novo torneio às suas prateleiras e aproximando-se ainda mais de completar os títulos dos Masters 1000, já que apenas os torneios de Xangai e do Canadá permanecem fora de sua lista de conquistas.