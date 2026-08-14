O Milan quer Ethan Nwaneri, o jovem talento que o Arsenal avalia se empresta, e na entrevista coletiva de Mikel Arteta surge uma esperança de que o jogador de 19 anos possa realmente deixar Londres nesta janela de transferências. “Eu gostaria que ele ficasse conosco - contou o técnico dos campeões ingleses na entrevista coletiva de apresentação da Community Shield, o primeiro troféu da temporada que o Arsenal vai disputar no domingo contra o Manchester City -. Mas precisamos pensar no que é melhor para ele no médio e longo prazo. E Ethan, neste momento, precisa jogar futebol: se ele ficar aqui, é porque poderemos garantir os minutos de que ele precisa. Caso contrário, isso se tornaria algo negativo para todos”.

“Vê-lo abre os olhos para o quanto um jovem pode crescer em um período tão curto. Não há dúvidas sobre o talento dele, sobre a sua vontade, o amor e a paixão que ele tem pelo jogo, qualidades que eu sempre admirei nele. Acho que nesta pré-temporada ele mostrou a todos que tem capacidade para jogar no Arsenal”.





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Nwaneri, seu futuro e a sondagem feita pelo Milan obviamente não são a primeira preocupação do mercado do Arsenal. Os Gunners viram Bruno Guimarães em ação pela primeira vez na quarta-feira, a grande contratação desta janela que, assim como o outro reforço, o grego Tzolis, contratado junto ao Bruges, se candidata a uma vaga como titular contra o City. Segundo Arteta, porém, os campeões ainda têm trabalho a fazer. “É um período em que acontecem muitas coisas, em que existe a possibilidade de evoluir e de entender de verdade como cada jogador se sente dentro do projeto - contou -. Nós queremos estar na melhor condição para competir em todas as frentes. Temos a possibilidade de nos movimentar tanto em chegadas quanto em saídas, precisamos sempre entender o que é melhor para a equipe”. Um setor que precisa de reforços é a defesa, já que William Saliba, pilar central ao lado de Gabriel, lida com uma lesão longa, e Jurrien Timber, titular pela direita, corre o risco de não voltar até outubro. Os Gunners foram ligados a dois jogadores da seleção inglesa, Ezri Konsa, do Aston Villa, e Jarrell Quansah, do Bayer Leverkusen, e a ideia geral é que o Arsenal vai gastar seu próximo dinheiro naquele setor. “Não falo de jogadores específicos, o que posso dizer é que a ambição do clube é grande - diz Arteta -. Queremos melhorar a equipe, queremos fazê-la evoluir. Para conseguir isso, identificamos algumas áreas que podem ser reforçadas e é isso que queremos fazer”.

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O técnico do Arsenal, em entrevista coletiva, falou sobre o alvo de mercado do Milan: "Ele tem qualidades incríveis. Mas precisamos pensar no que é melhor para ele no médio e longo prazo"

do nosso correspondente





Davide Chinellato

14 de agosto de 2026 (atualizado às 17h55) - LONDRES





Se o Milan quer Ethan Nwaneri, o jovem talento que o Arsenal avalia se empresta, a entrevista coletiva de Mikel Arteta acaba de trazer uma pequena esperança de que o jogador de 19 anos possa realmente deixar Londres nesta janela de transferências. “Eu gostaria que ele ficasse conosco - contou o técnico dos campeões ingleses na entrevista coletiva de apresentação da Community Shield, o primeiro troféu da temporada que o Arsenal vai disputar no domingo contra o Manchester City -. Mas precisamos pensar no que é melhor para ele no médio e longo prazo. E Ethan, neste momento, precisa jogar futebol: se ele ficar aqui, é porque poderemos garantir os minutos de que ele precisa. Caso contrário, isso se tornaria algo negativo para todos”. Nwaneri impressionou na pré-temporada que os Gunners encerraram no amistoso de quarta-feira contra o Como, mostrando também naquela ocasião o quanto o empréstimo da temporada passada ao Olympique de Marselha, por mais problemático que tenha sido, o fez crescer. “Vê-lo abre os olhos para o quanto um jovem pode crescer em um período tão curto - disse Arteta sobre seu camisa 22 -. Não há dúvidas sobre o talento dele, sobre a sua vontade, o amor e a paixão que ele tem pelo jogo, qualidades que eu sempre admirei nele. Acho que nesta pré-temporada ele mostrou a todos que tem capacidade para jogar no Arsenal”.





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Nwaneri, seu futuro e a sondagem feita pelo Milan obviamente não são a primeira preocupação do mercado do Arsenal. Os Gunners viram Bruno Guimarães em ação pela primeira vez na quarta-feira, a grande contratação desta janela que, assim como o outro reforço, o grego Tzolis, contratado junto ao Bruges, se candidata a uma vaga como titular contra o City. Segundo Arteta, porém, os campeões ainda têm trabalho a fazer. “É um período em que acontecem muitas coisas, em que existe a possibilidade de evoluir e de entender de verdade como cada jogador se sente dentro do projeto - contou -. Nós queremos estar na melhor condição para competir em todas as frentes. Temos a possibilidade de nos movimentar tanto em chegadas quanto em saídas, precisamos sempre entender o que é melhor para a equipe”. Um setor que precisa de reforços é a defesa, já que William Saliba, pilar central ao lado de Gabriel, lida com uma lesão longa, e Jurrien Timber, titular pela direita, corre o risco de não voltar até outubro. Os Gunners foram ligados a dois jogadores da seleção inglesa, Ezri Konsa, do Aston Villa, e Jarrell Quansah, do Bayer Leverkusen, e a ideia geral é que o Arsenal vai gastar seu próximo dinheiro naquele setor. “Não falo de jogadores específicos, o que posso dizer é que a ambição do clube é grande - diz Arteta -. Queremos melhorar a equipe, queremos fazê-la evoluir. Para conseguir isso, identificamos algumas áreas que podem ser reforçadas e é isso que queremos fazer”.