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Nuno Gomes, ex-astro do Benfica e da seleção portuguesa, entrou nos planos do Al Ahly, do Egito, para assumir o cargo de diretor esportivo. A diretoria do clube pretende reestruturar o departamento de futebol e contratar um profissional estrangeiro para a função na próxima fase.

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De acordo com o jornal português "A Bola", o nome de Nuno Gomes, de 50 anos, surgiu nas últimas horas como uma das opções sérias do Al Ahly, num momento em que o clube trabalha para reorganizar sua estrutura esportiva após uma série de mudanças recentes no time.

A diretoria do Al Ahly já havia anunciado a intenção de contratar um diretor esportivo estrangeiro, dentro de um pacote de medidas para reestruturar o departamento de futebol. A decisão veio após a derrota por 2 a 0 para o Pyramids, pela nona rodada do Campeonato Egípcio, resultado que levou à demissão do técnico marroquino Hussein Ammouta.

O Al Ahly nomeou Sami Komsan como técnico interino até a contratação de um treinador estrangeiro.

Um nome português na mesa do Al Ahly

Diante desse cenário, Yassin Mansour, vice-presidente do clube e uma das figuras mais influentes do Al Ahly, pressiona pela contratação de um estrangeiro para assumir a gestão do departamento de futebol.

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Segundo a publicação portuguesa, Nuno Gomes passou a ser um dos nomes mais fortes para a função, favorecido pela relação que mantém com o Al Ahly há vários anos.

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Um dos pontos de contato entre as partes remonta à temporada 2020-2021, quando a agência de intermediação de Nuno Gomes participou da ida do técnico português Ricardo Soares para o Al Ahly.

Soares comandou o time egípcio naquele período, numa passagem curta, antes de deixar o cargo.

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Relação antiga com o Al Ahly e com Yassin Mansour

A ligação de Nuno Gomes com o Al Ahly não se resume ao envolvimento de sua agência na chegada de Soares ao clube. O nome do português já havia sido associado ao clube nos tempos de jogador, quando esteve entre as opções para reforçar o gigante egípcio.

Nuno Gomes também é amigo de Yassin Mansour, o que pode pesar a favor de sua entrada nos planos do Al Ahly durante o processo de reformulação da gestão esportiva.

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Além da longa carreira como jogador, Nuno Gomes tem experiência em cargos de gestão. Ele trabalhou no Benfica durante a presidência de Luís Filipe Vieira no clube português e foi responsável pelo centro de treinamento do Seixal, uma das principais instalações do clube.

Como jogador, Nuno Gomes foi um dos atacantes portugueses de maior destaque e vestiu a camisa da seleção de Portugal, antes de migrar para a área de gestão.

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Atualmente, Nuno Gomes trabalha na estrutura da Federação Internacional de Futebol (Fifa). Por isso, uma ida para um cargo executivo no Al Ahly representaria uma nova guinada em sua carreira, caso os contatos evoluam para um acordo oficial.

A posição do próprio Nuno Gomes sobre assumir o cargo ainda não está definida. Resta saber se o nome do ex-astro português deixará de ser apenas uma opção dentro do processo de reestruturação para se tornar um candidato de fato, em negociações oficiais com o Al Ahly.