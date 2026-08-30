O uruguaio Darwin Núñez decidiu abrir o coração para falar sobre o período difícil que viveu no Al Hilal, depois de voltar a brilhar com a camisa do Al Diriyah e marcar dois gols contra o Al Ettifaq, na noite de sábado, pela quarta rodada da Roshn Saudi League, em uma noite que teve um valor especial para o atacante após longos meses distante da participação regular.

Núñez havia se juntado ao Al Hilal durante a janela de transferências do verão de 2025, em meio a grandes expectativas de que se tornasse uma das principais armas ofensivas do time, mas não conseguiu se firmar no elenco, antes de ver suas participações diminuírem gradualmente, ficar de fora dos planos principais e, então, ser marginalizado e transferido para a lista asiática após apenas cerca de 6 meses de sua chegada ao "Líder".

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Com o início da nova temporada, Núñez ficou ainda mais fora dos planos do italiano Simone Inzaghi, acabando por deixar o Al Hilal por empréstimo ao Al Diriyah, na tentativa de recuperar sua trajetória no futebol e obter uma chance real de jogar, algo que já começou de fato no confronto contra o Al Ettifaq, que marcou seus dois belos gols.

Após a partida, Núñez falou à rede saudita "Thmanyah" e revelou a dimensão do sofrimento que viveu nos últimos meses, afirmando que sua volta a jogar foi mais importante do que os dois gols marcados, pois lhe deu a chance de recuperar a sensação que faltou por tanto tempo.

Disse o atacante uruguaio: "Primeiro, estou muito feliz por voltar ao futebol. Os últimos seis meses no Al Hilal foram muito difíceis para mim e para a minha família, porque eu não conseguia jogar as partidas".

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E acrescentou: "E, sinceramente, não desejo a ninguém passar por uma experiência como a minha, porque, no final, todos nós, como jogadores, queremos competir, jogar e aproveitar o que fazemos", em clara referência às dificuldades psicológicas e técnicas que sofreu por conta de seu afastamento da participação.

As palavras de Núñez revelam que a crise não estava ligada apenas à participação nas partidas, mas se estendeu à sua família e à sua vida fora de campo, depois que ele se viu distante da competição por um longo período, apesar de ter se transferido para o Al Hilal carregando um grande nome e enormes expectativas.

Mas o atacante uruguaio afirmou que superou aquela fase difícil e que agora tenta se concentrar no presente e não encarar o período passado como o fim de sua carreira, mas sim como uma experiência dolorosa da qual conseguiu sair.

E concluiu: "Agora superei aquele período difícil. Agradeço à minha família por ficar ao meu lado e não me deixar cair durante aquele período difícil, mas sempre digo: depois da tempestade, o sol vai brilhar".