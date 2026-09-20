O início miserável do Tottenham na nova temporada da Premier League teve sequência no sábado com uma derrota por 3 a 2 para o Aston Villa. Com isso, os Spurs, que seguem sem vencer nesta ainda jovem temporada, caíram para a penúltima colocação.

No domingo, um ponto basta ao FC Fulham para empurrar o ex-clube do astro do Bayern de Munique, Harry Kane, para a lanterna da Premier League.

De Zerbi havia conseguido salvar os Spurs do rebaixamento na temporada passada, mas agora, apesar dos investimentos imensos na janela de transferências de verão, é preciso constatar um retrocesso. E dá para identificar um padrão: o Tottenham parece extremamente instável.

Bons momentos se alternam repetidamente com quedas gritantes. No duelo da parte de baixo da tabela com o Villa, os Spurs, mandantes da partida, começaram bem, mas o 1 a 0 de Johan Manzambi nos acréscimos do primeiro tempo foi o golpe que abalou fortemente a equipe.

"É difícil explicar, porque nos meus 14 anos de carreira como treinador eu nunca vi um time como o nosso", disse De Zerbi à talkSPORT. "Tão frágil, tão inconstante. Ou você é bom ou você é ruim. Não se pode jogar muito bem nos primeiros 30, 40 minutos e depois sofrer gols dessa maneira. Isso é difícil de aceitar para mim."

Questionado sobre a causa da instabilidade de sua equipe, o treinador de 47 anos admitiu não ter uma resposta.

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Como o Tottenham se reforçou no verão?

Talvez "a energia tenha acabado" para seus jogadores depois que o suposto gol de empate de Mohammed Kudus foi anulado por impedimento (60), especulou De Zerbi, antes de voltar sua atenção para outro tema.

"Precisamos de líderes que impulsionem o time e realmente o liderem", disse o italiano, sem citar nomes. "Foi a mesma coisa contra o Newcastle, foi a mesma coisa em Liverpool, foi a mesma coisa contra o Everton - precisamos encontrar soluções!"

A primeira pausa para jogos de seleções agora oferece a De Zerbi bastante tempo para buscar soluções. Por causa dos compromissos internacionais de muitos jogadores de seu elenco, porém, nem se pensa em fazer uma análise conjunta do início de temporada frustrante, com apenas dois pontos em cinco jogos.

Os Spurs se reforçaram no verão por mais de 360 milhões de euros com estrelas como Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Savio e Jan Paul van Hecke, para citar apenas as transferências mais caras. Por empréstimo, ainda chegou o ex-artilheiro da Bundesliga Omar Marmoush, e sem custos de transferência, a lenda do Liverpool Andy Robertson. Em 10 de outubro, a temporada da Premier League continua para o Tottenham: uma visita ao Manchester United está no programa.

Premier League: como está a situação na parte de baixo da tabela?