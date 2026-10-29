“Nunca é fácil!”: Jonathan Tah revela o trabalho duro por trás dos placares elásticos do Bayern

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O zagueiro do Bayern de Munique Jonathan Tah afirmou que placares elásticos exigem muito trabalho diário depois que a equipe marcou seis gols contra o Magdeburg pela Copa da Alemanha. Tah elogiou o profissionalismo mantido por todo o elenco, apesar da ausência de jogadores importantes.

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Tah comanda a defesa em vitória tranquila pela copa

Jonathan Tah comandou a defesa do Bayern de Munique na goleada por 6 a 1 sobre o Magdeburg pela Copa da Alemanha, na Allianz Arena. Cinco jogadores diferentes marcaram gols, e o Bayern avançou com tranquilidade às oitavas de final.

Apesar do placar elástico, o Magdeburg fez frente ao Bayern nos primeiros 45 minutos e acertou a trave antes do intervalo.

Tah ressaltou que o resultado foi construído com uma organização defensiva incansável.

Zagueiro rejeita ideia de que goleadas vêm sem esforço

Após a partida, Tah rebateu a ideia de que as goleadas do Bayern são fáceis de conquistar. “Não acho que seja fácil em momento algum”, afirmou.

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“Muitas vezes parece assim para quem vê de fora porque conseguimos vitórias por placares elásticos, mas é preciso trabalhar muito para que pareça fácil.”

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“Os adversários foram corajosos e tentaram criar oportunidades... mas, com o tempo, encontramos nosso ritmo e o jogo passou a pender para o nosso lado”, explicou o zagueiro alemão.

União do elenco supera ausências de jogadores e da comissão técnica

Tah elogiou a maturidade do elenco para lidar com as ausências contínuas de jogadores e a indisponibilidade temporária do técnico. “Não importa quem está em campo, quem entra: seguimos unidos como equipe”, afirmou Tah.

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“Eu estaria mentindo se dissesse que isso não nos afeta. Somos todos humanos e, claro, nos solidarizamos.”

“Mas precisamos lidar com isso de maneira profissional, e a melhor coisa que podemos fazer por quem não está aqui neste momento é apresentar em campo o desempenho que apresentamos”, acrescentou.

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Foco se volta para o clássico contra o Borussia Dortmund

Tah elogiou a dedicação da equipe em jogos consecutivos enquanto se prepara para o Der Klassiker de sábado contra o Borussia Dortmund.

O Bayern chega ao importante confronto pela liga embalado e com solidez defensiva.

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O Bayern de Munique busca defender sua liderança na liga na Allianz Arena.