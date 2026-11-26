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Bruno Fernandes afirmou que nunca fechará as portas para um retorno ao Sporting CP após receber uma homenagem especial antes do jogo e marcar duas vezes no empate por 2 a 2 do Manchester United na Champions League. O capitão do United também explicou por que comemorou discretamente os gols e deu conselhos sobre a disputa do título antes do confronto do Sporting com o FC Porto.

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Fernandes não descarta voltar ao Sporting

O capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, afirmou que nunca fechará as portas para voltar a jogar pelo Sporting CP após marcar dois gols no empate por 2 a 2 pela Champions League, na quarta-feira, em sua primeira volta ao Estádio José Alvalade em quase sete anos. Homenageado antes do início da partida com uma lembrança emoldurada com o número oito, entregue pelo presidente do clube, Frederico Varandas, o meio-campista português falou com carinho sobre seu vínculo duradouro com o Sporting.

"A porta nunca esteve fechada. Tenho um carinho enorme pelo clube. Essa possibilidade depende de muita gente. Não fecho essa porta, nunca vou fechar. Fui feliz aqui e posso voltar a ser, se isso acontecer", disse Fernandes à Sport TV após o apito final.

Fernandes explica comemorações discretas após marcar dois gols em sequência

Autor de 64 gols em 137 jogos pelo Sporting entre janeiro de 2017 e janeiro de 2020, antes de se transferir para o United, Fernandes comemorou discretamente quando seu gol de pênalti, aos 48 minutos, e um chute que quicou antes de entrar, aos 50, colocaram os visitantes momentaneamente à frente por 2 a 1.

"O gol foi estranho, demorei um pouco para perceber que a bola tinha entrado. Mas foi o que senti naquele momento", explicou. "Não acho que um jogador tenha mais ou menos respeito por não comemorar um gol, mas acabei não comemorando com tanto entusiasmo."

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Fernandes apoia o Sporting antes do clássico decisivo

Enquanto Diogo Dalot, ex-jogador das categorias de base do FC Porto que venceu o Sporting no Estádio do Dragão em 2018, foi muito vaiado ao entrar em campo pelo United aos 64 minutos, Fernandes incentivou seu ex-clube antes do confronto de segunda-feira pela Primeira Liga contra o Porto, líder invicto.

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"Acho que o Sporting precisa, acima de tudo, da união que teve nos últimos anos, que permitiu ao time chegar perto de ser campeão ou até conquistar o título. Isso ficou evidente, especialmente nos minutos finais, e precisa continuar assim", disse Fernandes. "Vejo um time com muita qualidade e um elenco muito completo. Espero que o Sporting lute pelo título até o fim."

Sporting se prepara para teste na disputa pelo título no Estádio do Dragão

O Sporting ocupa a terceira posição na Primeira Liga, com 24 pontos, nove atrás do Porto, que soma 11 vitórias em 11 jogos no campeonato, antes da visita ao Estádio do Dragão na segunda-feira.

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Embora o Porto tenha dominado as competições nacionais, cinco dos últimos seis confrontos entre os rivais pelo campeonato na cidade terminaram empatados, o que dá esperança ao Sporting na busca por um impulso importante na disputa pelo título.