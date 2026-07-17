Números que revelam a parcialidade da arbitragem... Lamine Yamal, a maior vítima da Copa do Mundo de 2026

O confronto entre Espanha e França nas semifinais da Copa do Mundo de 2026 gerou uma ampla polêmica em torno da arbitragem, que não se limitou ao apito final, mas se estendeu às coletivas de imprensa e aos números que revelaram contradições notáveis. Enquanto os técnicos das duas seleções, Didier Deschamps e Luis de la Fuente, trocavam críticas indiretas ao desempenho da arbitragem, o nome de Lamine Yamal ganhou destaque no centro do debate, depois que as estatísticas revelaram números que levantam dúvidas sobre a forma como os árbitros lidaram com o jovem astro espanhol ao longo do torneio.

Didier Deschamps lançou a pedra e depois escondeu a mão após a derrota da França para a Espanha em Dallas, quando levantou a polêmica sobre o nível da arbitragem sem fazer acusações diretas. O técnico francês disse durante a coletiva de imprensa após a partida: “Vocês realmente acham que o árbitro foi competente para apitar uma partida de semifinal da Copa do Mundo? É uma pergunta, não uma reclamação.”

As declarações de Deschamps não passaram despercebidas, já que Luis de la Fuente respondeu afirmando que a seleção espanhola também sentiu que a arbitragem foi branda em várias intervenções, apontando que seus jogadores não receberam proteção suficiente em campo.

Em meio a essa polêmica, surgiu uma estatística chamativa que revela a magnitude do sofrimento a que Lamine Yamal foi submetido durante a Copa do Mundo, segundo informou o jornal espanhol “Marca”.

Apesar de se valer de dribles e arrancadas rápidas, os árbitros marcaram apenas oito faltas a seu favor durante todo o torneio, mesmo com ele tendo jogado por 404 minutos — o que equivale a uma falta a cada 50 minutos, a menor média entre os principais alas e jogadores com habilidades individuais do torneio.

Durante o confronto contra a França, assim como aconteceu também contra a Bélgica, Lamine Yamal protestou em mais de uma ocasião contra faltas que pareciam evidentes, mas o árbitro ordenou que o jogo continuasse, o que aumentou a sensação do jogador espanhol de não estar recebendo proteção suficiente.

Ao comparar seus números com os demais astros, as diferenças parecem significativas: o belga Jérémie Doku recebeu 18 faltas em apenas 341 minutos, o mesmo número que o inglês Jude Bellingham, embora este último tenha disputado uma partida a mais.

Além disso, os árbitros marcaram 16 faltas a favor de Lionel Messi, 16 para Michael Olis, 13 para Mohamed Salah, 11 para Jamal Musiala e 10 para Vinícius Júnior, enquanto se limitaram a conceder apenas oito faltas a Lamine Yamal, apesar de seu estilo de jogo, que depende fortemente de confrontos individuais e dribles.

Mas a maior ironia não diz respeito ao número de faltas marcadas a seu favor, e sim ao número de faltas que ele próprio cometeu. Os árbitros marcaram 12 faltas contra Lamine Yamal durante o torneio, tornando-o o quarto jogador que mais cometeu faltas na Copa do Mundo, atrás do marroquino Nabil El Ainaoui, que cometeu 15 faltas, do paraguaio Andrés Copas, com 14 faltas, e do alemão Alexander Pavlović, com 13 faltas, todos eles jogadores que atuam em posições defensivas ou de meio-campista.

E, quando comparado com o restante dos jogadores mais habilidosos, a estranheza dos números fica ainda mais evidente, já que Jérémy Doku cometeu apenas 4 faltas, Lionel Messi, duas, e Jamal Musiala, 5 faltas, e Vinícius Júnior, 4 erros, enquanto o zagueiro francês Lucas Dini, que marcou Lamine na semifinal, cometeu apenas 5 erros durante todo o torneio.

Já na seleção espanhola, Lamine Yamal lidera a lista dos jogadores que mais cometeram faltas, com 12 infrações, à frente de Rodri e Alex Baena, que cometeram 9 faltas cada um.

Esses números refutam as alegações de que Lamine Yamal não cumpre suas funções defensivas, pois comprovam sua participação constante na pressão e na recuperação da bola, além de suas contribuições no ataque.

Com esse desempenho, Lamine Yamal chega à final da Copa do Mundo pela primeira vez em sua carreira, apesar de ter apenas 19 anos, em meio a expectativas de que ele apresente seu melhor nível nas partidas mais importantes do torneio.

Agora, os olhares se voltam para o estádio “MetLife”, em Nova Jersey, onde a Espanha enfrenta um desafio de peso contra a Argentina, atual campeã, em uma partida que exigirá a melhor versão de Lamine Yamal — jogador que sofreu mais com erros do que se beneficiou deles e se tornou um dos principais nomes das polêmicas arbitrais na Copa do Mundo de 2026.