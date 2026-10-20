Números ofensivos assustadores: PSG repete feito do Barcelona após 9 anos

O Paris Saint-Germain manteve suas atuações ofensivas contundentes na Liga dos Campeões da Europa na temporada 2026-2027, depois de se impor entre os principais times em termos de gols no início da competição, alcançando números excepcionais que refletem sua força diante do gol.

O Paris Saint-Germain conquistou uma valiosa vitória sobre o visitante Barcelona pelo placar de 4 a 2 na noite desta terça-feira, no confronto de destaque da terceira rodada da fase de liga do torneio continental.

O triunfo veio após a vitória sobre o Slovan Bratislava, da Eslováquia, por 6 a 1, e sobre o Manchester City, por 4 a 2.

De acordo com dados da rede "Opta", o time parisiense elevou seu total para 14 gols nas três primeiras partidas do torneio, igualando o maior número registrado nesta fase em uma única temporada, marca alcançada pelo Arsenal durante a temporada 2010-2011.

E os indicadores de superioridade ofensiva não pararam por aí, pois o Paris manteve o brilho em seu estádio, após marcar pelo menos 4 gols em cada uma de suas três últimas partidas em casa na Liga dos Campeões, em uma sequência que nenhum time havia conseguido desde o Barcelona, que marcou esse número de gols em 4 partidas no período de setembro de 2016 a março de 2017.

Esses números dão ao Saint-Germain um forte impulso em sua caminhada europeia, além de confirmarem sua capacidade de transformar as partidas em seu estádio em atuações ofensivas com muitos gols, num momento em que o time almeja seguir disputando o título continental.

Com esse início marcante, o Paris se coloca diante da oportunidade de continuar escrevendo recordes, mas o maior desafio seguirá sendo manter a mesma eficiência ofensiva diante de adversários cada vez mais fortes à medida que as fases do torneio avançam.