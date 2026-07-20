Na vitória por 1 a 0 (0 a 0, 0 a 0) da Furia Roja, conquistada após uma disputa acirrada na prorrogação, o zagueiro do FC Barcelona foi um dos melhores jogadores em campo. Além de ajudar a Espanha a não sofrer nenhum gol mais uma vez, os números individuais do jogador de 19 anos falaram por si.

Assim, após 120 minutos de jogo, Cubarsi não só registrou o maior número de toques de bola entre todos os 34 jogadores que entraram em campo (139), como também deu o maior número de passes (121), dos quais 96% foram bem-sucedidos.

Além disso, ele foi o que mais realizou jogadas defensivas decisivas (6) e também se destacou no ataque. O jogador de 19 anos deu 21 passes que romperam a linha defensiva contra a Argentina — mais do que qualquer outro jogador.

Não foi apenas por causa de seu excelente desempenho na final que Cubarsi recebeu, após o apito final, o prêmio oficial de melhor jovem jogador de todo o torneio. Com isso, ele segue os passos de nomes como Kylian Mbappé e Thomas Müller, que também foram eleitos os melhores jovens jogadores em suas respectivas estreias na Copa do Mundo.

Juntamente com seu companheiro de equipe Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), que também esteve em grande forma, o jovem jogador do Barça foi o principal responsável por fazer com que a Espanha sofresse apenas um único gol nos oito jogos até a conquista do título mundial.

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Apenas um gol sofrido: a Espanha faz história na Copa do Mundo

Nos quase 100 anos de história da Copa do Mundo, nenhuma outra seleção havia conseguido isso. O atacante belga Charles De Ketelaere foi o único jogador a vencer o goleiro espanhol Unai Simon, que, assim como Cubarsi, recebeu o prêmio individual de melhor goleiro do torneio.

Nos sete outros jogos do torneio, Simon não precisou defender nem uma única vez. Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai na fase de grupos, Áustria nas oitavas de final, Portugal nas quartas de final, França na semifinal e também a Argentina na final — ninguém conseguiu marcar um gol contra os ibéricos.

Nesta Copa do Mundo que acaba de terminar, Cubarsi foi, ao lado de Simon e do lateral-esquerdo Marc Cucurella, um dos únicos três jogadores da seleção espanhola a atuar todos os minutos em campo.

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Pau Cubarsi teve um desempenho um tanto instável no FC Barcelona

O torneio nos EUA, Canadá e México contrastou, em alguns aspectos, de forma gritante com o desempenho do jogador de 19 anos no FC Barcelona na última temporada. Lá, sob o comando do técnico Hansi Flick, Cubarsi foi titular por longos períodos e acumulou 48 partidas (um gol) em todas as competições; no entanto, com atuações por vezes instáveis, ele não contribuiu necessariamente para a estabilidade defensiva dos catalães.

Para os torcedores do Barça, sua atuação na semifinal da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, em abril, deve trazer lembranças desagradáveis. Naquela partida, Cubarsi, devido a um mau posicionamento, deixou o adversário Giuliano Simeone escapar e, como último homem, derrubou o argentino de forma um tanto desajeitada com uma falta de último recurso.

Consequentemente, foi expulso pelo árbitro com cartão vermelho, e o Barcelona perdeu a partida por 0 a 2. Como a partida de volta, uma semana depois, foi vencida por apenas 2 a 1 sem o suspenso Cubarsi, os catalães foram eliminados da Liga dos Campeões.