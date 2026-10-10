Todas as atenções se voltam para o confronto entre Milan e Sassuolo, válido pela sexta rodada do Campeonato Italiano, diante da superioridade do Sassuolo nos últimos duelos entre as duas equipes, e da busca do Rossoneri por manter sua campanha invicta nesta temporada.

De acordo com a rede de estatísticas Opta, os números revelam uma série de dados chamativos antes da partida, começando pelos resultados dos confrontos diretos, passando pelo desempenho das duas equipes dentro de campo, até chegar aos números de gols de alguns jogadores.

O Sassuolo leva vantagem nos confrontos diretos: o Sassuolo evitou a derrota em 7 dos últimos 9 jogos que disputou contra o Milan no Campeonato Italiano, conquistando 4 vitórias e 3 empates, incluindo os últimos 3 confrontos, que registraram uma vitória e dois empates, sendo esta a mais longa série da equipe sem perder para o Milan na competição.

O Milan perdeu a última partida que disputou fora de casa contra o Sassuolo no Campeonato Italiano, depois de ter mantido sua campanha invicta em 8 jogos consecutivos, conquistando 6 vitórias e dois empates.

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A última vez em que o Rossoneri perdeu dois jogos consecutivos fora de casa contra o Sassuolo na competição foi em 2016, quando sofreu três derrotas seguidas.

O trauma do primeiro tempo persegue o Sassuolo

O Sassuolo conquistou apenas uma vitória nos últimos 10 jogos que disputou contra o Milan no Campeonato Italiano durante o primeiro tempo, contra 3 empates e 6 derrotas.

A única vitória veio pelo placar de 3 a 1, no dia 28 de novembro de 2021, depois que a equipe reverteu a desvantagem em vitória graças aos gols de Gianluca Scamacca e Domenico Berardi, entre os quais houve um gol contra marcado por Simon Kjaer por engano em seu próprio gol.

O Milan busca manter sua campanha invicta: após conquistar 3 vitórias e dois empates, o Milan pode conseguir manter sua campanha sem derrotas durante seus seis primeiros jogos no Campeonato Italiano pela primeira vez desde a temporada 2022-2023.

No entanto, o Rossoneri pode registrar 3 empates nas primeiras 6 rodadas pela primeira vez desde a temporada 2018-2019. A força do Sassuolo em casa: o Sassuolo conquistou 8 vitórias nos últimos 11 jogos que disputou em casa no Campeonato Italiano, contra 3 derrotas.

E desde o início do segundo turno da temporada passada, não conquistou mais vitórias em casa do que a Inter, com 10 vitórias, e a Roma, com 9 vitórias, enquanto o Napoli registrou o mesmo número de vitórias do Sassuolo, com 8 vitórias.

Números de gols chamativos para as duas equipes

O Sassuolo é, ao lado do Monza, uma das duas equipes que conseguiram marcar e sofrer pelo menos um gol em cada partida que disputaram no Campeonato Italiano nesta temporada.

O Sassuolo nunca havia marcado em cada um de seus seis primeiros jogos de uma mesma temporada na primeira divisão do Campeonato Italiano, exceto nas temporadas 2015-2016, 2018-2019 e 2020-2021.

Nenhuma equipe de futebol finalizou de fora da área mais do que o Como, com 41 finalizações, e a Juventus, com 38 finalizações, à exceção do Sassuolo, que finalizou 35 vezes no Campeonato Italiano nesta temporada; e, ao contrário, nenhuma equipe finalizou de longa distância menos do que o Milan, com 14 finalizações, empatado com o Parma.

O Milan possui o maior índice de conversão de finalizações em gols no Campeonato Italiano nesta temporada, com um índice que chegou a 15,6 por cento, tendo marcado 10 gols em 64 finalizações; em contrapartida, o Sassuolo marcou um gol a menos, com 9 gols, mas em 22 finalizações a mais, totalizando 86 finalizações.

O jogador Domenico Berardi marcou 12 gols em 20 jogos que disputou no Campeonato Italiano contra o Milan e, ao longo de toda a história da competição, não conseguiram marcar mais gols contra o Rossoneri senão Silvio Piola, com 22 gols, e Enrico Chiesa, com 14 gols, enquanto Antonio Di Natale, Carlo Reguzzoni e Stefano Nyers também possuem 12 gols.

O jogador Diego Moreira marcou 3 gols pelo Milan no Campeonato Italiano em 127 minutos distribuídos em 3 participações, e apenas dois jogadores conseguiram marcar 4 gols durante suas primeiras quatro partidas pelo Rossoneri na competição nas duas últimas décadas, sendo eles Mario Balotelli em 2013 e Krzysztof Piatek em 2019.



