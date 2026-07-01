Números chocantes na Copa do Mundo... “Vitória de Portugal” é uma versão apagada da joia de Paris

O português Vitinha, meio-campista do Paris Saint-Germain e um dos melhores criadores de jogadas do mundo, teve um desempenho decepcionante na Copa do Mundo de 2026. Uma reportagem jornalística confirmou que suas estatísticas são piores do que as registradas há quatro anos na Copa do Mundo do Catar e nas partidas desta temporada em Paris.

De acordo com o jornal “AS”, Vitinha não é o jogador de sempre, ou talvez a seleção portuguesa não consiga aproveitar suas habilidades da melhor maneira possível.

Essa é a realidade... O meio-campista do Paris Saint-Germain, um dos melhores criadores de jogadas do mundo, mal deixa sua marca na Copa do Mundo, assim como o restante dos jogadores da seleção portuguesa.

Nenhum sinal de Vitinha, que costumava ser elogiado... Nem uma palavra do jogador que cativou o mundo com seu estilo de jogo.

Três partidas, dois empates, uma grande decepção contra o Congo na estreia e muita preocupação contra a Colômbia na última partida: tudo isso indica que o estilo do técnico Roberto Martínez com Vitinha não combina com o jogador, e que o estilo de Luis Enrique no Paris Saint-Germain é o que melhor se adapta a ele.

Além disso, o meio-campo extremamente bem-sucedido que ele forma com Fabián Ruiz e João Neves no clube parisiense — o que os torna os melhores do mundo em suas posições — não está dando certo com a seleção portuguesa.

João Neves não se considera um titular garantido (já que ficou no banco contra a Colômbia), e o meio-campista Rúben Neves, de quem Roberto Martínez gosta muito, se destaca por uma maior capacidade de posicionamento, sendo muito menos móvel, o que limita a criatividade de Vitinha.

Já Bruno Fernandes se posiciona mais longe da área do que o jogador do Paris Saint-Germain gostaria para se articular com seus companheiros. E, como resultado, a capacidade criativa de Vitinha fica prejudicada.

Suas estatísticas na Copa do Mundo confirmam isso: ele foi titular nas três partidas, jogou 250 minutos, percorreu 28,6 quilômetros e obteve uma nota geral de 6,8, ou seja, um ponto a menos do que sua média na temporada com o Paris Saint-Germain (7,7). Sua velocidade máxima chegou a 31,4 km/h em 101 arrancos.

Ele participou de 579 jogadas de ataque, deu 281 passes e recuperou a posse de bola 143 vezes, forçou o adversário a perder a bola nove vezes e pressionou o adversário 54 vezes.

Seu índice de perigo para o adversário foi de 0,20. Ele venceu apenas cinco duelos e criou apenas duas chances. Seus números são piores do que seu desempenho no Catar em todos os aspectos.

O desempenho da Portugal foi alvo de críticas severas, já que muitos o consideraram a maior decepção da Copa do Mundo.

A Portugal ficou em segundo lugar no seu grupo, atrás da Colômbia, e não perdeu seu último jogo contra os colombianos, que foram claramente superiores, tendo escapado da derrota apenas graças a uma decisão de impedimento.

No entanto, o empate não foi suficiente para garantir a liderança do grupo, o que complicou ainda mais sua situação. A seleção portuguesa enfrenta a Croácia em sua próxima partida e, caso vença, provavelmente enfrentará a Espanha.