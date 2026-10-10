Número inédito: Salah se impõe na história do Campeonato Turco

O astro egípcio Mohamed Salah, jogador do Trabzonspor, conquistou um feito histórico no Campeonato Turco, após sua participação decisiva na partida deste sábado, contra o Samsunspor, pela sétima rodada da competição.

O Trabzonspor venceu por 3 a 0 (com dez jogadores) fora de casa o Samsunspor, e Salah deu a assistência para o terceiro gol de seu companheiro Franculino, aos 40 minutos.

O astro egípcio não completou a partida até o fim, pois saiu aos 77 minutos e deu lugar ao nigeriano Paul Onuachu.









De acordo com o site 61saat, "Salah marcou 7 gols e deu 3 assistências em 7 partidas disputadas nesta temporada, tornando-se o primeiro jogador a alcançar esses números na história moderna da competição".

Mohamed Salah ocupa a liderança da artilharia do Campeonato Turco com 7 gols, empatado com Jhon Durán (Umut Sportif), enquanto os seguem Victor Osimhen (Galatasaray), Vedat Muriqi (Fenerbahçe) e Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir), com 6 gols cada um, ao passo que Dusan Vlahovic (Besiktas) tem 5 gols.









Salah também lidera o ranking de garçons, encabeçando a lista com 3 assistências, empatado com Victor Osimhen, Olsen, Irfan Can Kahveci e Florent Hadergjonaj.

O Trabzonspor ocupa a terceira colocação no Campeonato Turco (provisoriamente), com 13 pontos, a três pontos do líder Galatasaray, após ter conquistado 4 vitórias, dois empates e uma derrota.