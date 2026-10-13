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FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images
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Número inédito: Inter escreve uma página negra em sua história europeia

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... e um feito nunca antes alcançado por um clube belga diante dos italianos!

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A Inter de Milão registrou uma marca negativa inédita em sua história europeia, após a derrota por 4 a 3 diante do Club Brugge, da Bélgica, no estádio San Siro, nesta terça-feira, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League.

Segundo a rede Opta, "a Inter perdeu sua quarta partida consecutiva na Copa dos Campeões da Europa/Champions League pela primeira vez em sua história".

Tudo começou com duas derrotas para o Bodo/Glimt nas fases eliminatórias da temporada passada. Depois, a equipe abriu sua campanha nesta temporada com a derrota para o Real Madrid, antes de cair diante do Club Brugge.

Marca histórica do Club Brugge no San Siro

Por outro lado, o Club Brugge se tornou o primeiro time belga a marcar 4 gols contra um adversário italiano na Copa dos Campeões da Europa/Champions League.

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A Inter caiu para a 28ª posição na tabela da fase de liga, composta por 36 equipes, enquanto o Club Brugge subiu para o 18º lugar, conquistando seus 3 primeiros pontos na competição continental nesta temporada, depois de protagonizar uma das maiores surpresas do ano.

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Apesar de a Inter ter criado muitas chances de gol ao longo da partida, a fragilidade de sua defesa e a repetição de erros individuais deram ao Club Brugge a oportunidade de virar o jogo e conquistar uma vitória histórica no estádio San Siro.

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