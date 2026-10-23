O marroquino Yassine Bounou, goleiro do Al-Hilal, se prepara para um teste difícil diante do Al-Qadsiah, em um confronto que carrega um caráter especial entre um dos mais destacados goleiros da Liga Roshn Saudita de Profissionais e um dos ataques mais poderosos da competição, em meio à expectativa sobre o que esse aguardado duelo vai revelar.

Bounou é o goleiro que mais manteve as redes invioladas na atual edição da Liga Roshn, com 5 partidas, confirmando seu grande valor no sistema defensivo do Al-Hilal e sua capacidade de lidar com a pressão nos grandes jogos.

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Mas o desafio desta vez parece diferente, pois o goleiro marroquino se choca com o ataque do Al-Qadsiah, que marcou 24 gols, ocupando o segundo lugar na lista dos ataques mais poderosos da competição, ao mesmo tempo em que sua equipe lidera a tabela de classificação, o que coloca a defesa do Al-Hilal diante de um teste de verdade.

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O Al-Qadsiah conta com um conjunto de nomes ofensivos capazes de fazer a diferença, liderados pelo mexicano Julián Quiñones e pelo italiano Mateo Retegui, que representam uma fonte de perigo para as metas adversárias, graças a suas habilidades de aproveitar as oportunidades e de se movimentar dentro da grande área, o que obriga a defesa do Al-Hilal a lidar com eles com o máximo de concentração.

E o perigo do Al-Qadsiah não para na dupla de ataque, pois o ganês Bonsu Baah oferece à equipe opções adicionais no último terço do campo, enquanto o holandês Tijjani Reijnders representa uma arma importante no meio-campo, graças à sua capacidade de avançar e contribuir na criação de oportunidades e na chegada à meta, o que aumenta a dificuldade da missão de Bounou e de seus companheiros.

Por outro lado, o brilho de Bounou sozinho não será suficiente para garantir que o Al-Hilal saia com as redes invioladas, pois a equipe precisa reforçar a marcação sobre os pontos-chave do jogo do Al-Qadsiah e reduzir os espaços diante de seus jogadores, além de evitar os erros que possam dar ao adversário chances fáceis de marcar, especialmente diante da variedade de soluções ofensivas que o líder do campeonato possui.

E entre cinco partidas com as redes invioladas e 24 gols marcados pelo Al-Qadsiah, as atenções se voltam para o confronto que vai revelar a capacidade da muralha de Bounou de resistir diante do furacão ofensivo, em um teste que pode dar ao goleiro marroquino um novo impulso ou confirmar que o ataque do Al-Qadsiah é capaz de superar as mais difíceis barreiras defensivas da Liga Roshn.