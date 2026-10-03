Os confrontos entre a seleção da Arábia Saudita e sua rival do Catar têm uma longa história na Copa do Golfo Arábico, antes do aguardado duelo que reunirá as duas equipes na noite de sábado, nas semifinais da 27ª edição do torneio.

A seleção saudita tem um retrospecto artilheiro notável diante do Catar nas competições da Copa do Golfo, após conseguir balançar as redes do Catar 34 vezes desde o início do torneio, em 1970, fazendo com que a seleção catariana ocupe a terceira posição na lista das seleções que mais sofreram gols da Arábia Saudita na história da competição.

À frente do Catar nessa lista estão apenas as seleções de Omã e Bahrein, depois que as redes da primeira foram balançadas por 36 gols sauditas, contra 35 gols no gol do Bahrein, enquanto, atrás do Catar, aparece a seleção dos Emirados Árabes Unidos com 24 gols, seguida do Iêmen com 22, do Kuwait com 20 e do Iraque com 10 gols.

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Em contrapartida, a seleção catariana marcou apenas 14 gols no gol da seleção saudita ao longo da história de seus confrontos na Copa do Golfo, fazendo com que os números de gols pendam a favor da Arábia Saudita antes do novo duelo entre as duas seleções.

Os 34 gols sauditas se distribuíram entre 22 jogadores, entre eles o catariano Hamed Shami, cujo nome apareceu na lista após marcar um gol contra em seu próprio gol, enquanto os gols catarianos levaram os nomes de 14 jogadores diferentes.

O confronto de sábado carrega uma importância adicional, por ser a 23ª partida entre as duas seleções nas competições da Copa do Golfo Arábico, enquanto o total de seus confrontos em diferentes torneios chega a 41 jogos, o que faz do novo duelo mais um capítulo em uma longa história de rivalidade entre os dois lados.

A seleção saudita garantiu sua vaga nas semifinais após liderar o Grupo A, enquanto a seleção catariana avançou à mesma fase depois de ocupar o segundo lugar no Grupo B, marcando as duas seleções um novo encontro no estádio Al-Inmaa.

O vencedor do duelo entre Arábia Saudita e Catar conquistará a vaga para a partida final da "Copa do Golfo 27", na qual enfrentará, na terça-feira, o classificado da outra semifinal entre as seleções dos Emirados Árabes Unidos e de Omã, em um jogo que definirá a identidade do campeão da edição atual.