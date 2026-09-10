Apesar da vitória conquistada pelo Al-Nassr sobre o Abha pelo placar de 2 a 1, pela sexta rodada da Liga Roshan de Profissionais, o triunfo não escondeu um problema evidente que começou a se impor sobre a equipe, mais precisamente no aspecto defensivo, depois que os números revelaram um recuo preocupante na capacidade do "Al-Alami" de manter suas redes intactas.

As redes do Al-Nassr foram balançadas ao menos uma vez pela quarta partida consecutiva, um indicativo que reflete a existência de uma falha defensiva que exige uma intervenção rápida da comissão técnica comandada pelo australiano Ange Postecoglou, especialmente porque a equipe passou a encontrar dificuldade recorrente em encerrar as partidas sem sofrer gols.

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O mais alarmante é que os seis gols que balançaram as redes do Al-Nassr ao longo de suas quatro últimas partidas vieram diante de adversários diferentes, sendo dois contra o Al-Ettifaq, outros dois contra o Al-Ittihad, um contra o Al-Taawoun e outro contra o Abha, o que confirma que o problema não está ligado a uma única partida ou a um adversário específico.

Por outro lado, o Al-Nassr havia começado a temporada com uma imagem defensiva melhor, depois de manter suas redes intactas nas duas primeiras partidas diante do Al-Fateh e do Al-Riyadh, mas essa solidez foi desaparecendo gradualmente com a sequência de partidas, tornando o fato de sofrer gols algo recorrente no período recente, mesmo nas partidas em que a equipe consegue conquistar a vitória.

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Os pontos de interrogação não param apenas nos defensores, já que a própria posição de goleiro passou por mudanças ao longo da temporada atual, depois que Postecoglou recorreu a três goleiros, sendo eles o brasileiro Bento Matheus, Nawaf Al-Aqidi e Abdulrahman Al-Otaibi, que atuou apenas diante do Al-Ettifaq após Bento ter recebido um cartão vermelho.

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O grande número de mudanças na linha defensiva e na posição de goleiro pode ser um dos fatores que afetam a estabilidade defensiva, mas a responsabilidade, ao fim, recai sobre todo o sistema, especialmente porque o Al-Nassr é cobrado a ser mais sólido no trato com as transições e os ataques, e a não depender sempre de sua capacidade ofensiva para compensar quaisquer erros que ocorram na defesa.

E, caso esse recuo defensivo continue, o Al-Nassr pode se ver diante de problemas maiores na próxima etapa, especialmente quando começarem os confrontos mais difíceis contra os grandes clubes, à frente deles o Al-Hilal e outros concorrentes aos títulos, porque sofrer gols de forma contínua pode se tornar algo extremamente custoso nas partidas que não permitem grandes margens de erro.