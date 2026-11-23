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A missão de Mauricio Pochettino de tirar o Manchester United da crise parece mais complicada do que se esperava. Entre a queda de rendimento, a ameaça de rebaixamento e a necessidade de reforçar mais de uma posição, o treinador argentino tem pela frente um novo desafio: um orçamento de transferências extremamente limitado, que talvez só permita duas contratações na janela de janeiro.

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Segundo informações do jornal britânico Daily Mail, o orçamento à disposição de Pochettino não passará de 50 milhões de libras esterlinas, por causa das restrições financeiras impostas pelas novas regras da Premier League. Com isso, o treinador terá opções limitadas no mercado, apesar de o time precisar urgentemente de reforços.

O cenário surge em um momento extremamente difícil para o Manchester United, que sofreu uma dura derrota por 4 a 0 para o Liverpool na estreia de Pochettino no comando técnico. O resultado deixou o clube na penúltima posição da tabela da Premier League.

O treinador argentino não hesitou em reconhecer a gravidade da situação e admitiu que o time corre risco de rebaixamento, um cenário catastrófico que pode se concretizar pela primeira vez em 53 anos. Isso aumenta a pressão sobre a diretoria e a comissão técnica antes da abertura da janela de transferências de inverno.

De acordo com a reportagem, a expectativa é de que o United não faça mais do que duas contratações em janeiro, sendo que uma delas pode ser por empréstimo. Ainda assim, as fontes do jornal não descartam que o clube arrisque e aumente os gastos caso a ameaça de rebaixamento se torne real.

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Mesmo assim, o Manchester United terá de administrar seus recursos financeiros com cautela para não ultrapassar os limites de gastos impostos, o que torna ainda mais difícil a tarefa de Pochettino de corrigir as deficiências do elenco.

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Defesa e ataque são as prioridades de Pochettino

A derrota para o Liverpool deixou clara a necessidade urgente de o Manchester United reforçar a zaga, e Nathan Collins, zagueiro do Brentford, surge como um dos principais candidatos a chegar ao time.

Collins está à frente na lista de possíveis alvos, superando Calvin Bassey, zagueiro do Fulham, que deve renovar contrato com o clube, e Jarrad Branthwaite, do Everton, cujo valor de mercado passa de 70 milhões de libras esterlinas, o que torna sua contratação difícil diante do orçamento limitado.

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As necessidades de Pochettino não se restringem à zaga. Ele também quer contratar um lateral-esquerdo, já que o clube não conseguiu trazer um substituto adequado para Luke Shaw na última janela de verão.

Na época, o Manchester United foi ligado aos nomes de Alejandro Balde, do Barcelona, e Rayan Aït-Nouri, do Manchester City, e a dupla pode voltar ao radar do clube na janela de janeiro.

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No ataque, o treinador argentino procura um novo centroavante, principalmente depois que a lesão na canela de Benjamin Sesko reduziu as opções ofensivas do time até o início do ano novo.

Entre os candidatos estão Folarin Balogun, atacante do Monaco, que já trabalhou com Pochettino na seleção dos Estados Unidos, além de Dominic Calvert-Lewin, atacante do Leeds, e Ivan Toney, ex-atacante do Brentford e atualmente no Al-Ahli, da Arábia Saudita.

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Mas os obstáculos financeiros voltam a pesar: Toney recebe um salário semanal de 500 mil libras esterlinas, valor que está fora do alcance do United, enquanto o Leeds tenta renovar o contrato de Calvert-Lewin, que atualmente ganha 180 mil libras esterlinas por semana.

United contesta a expulsão de Leny Yoro

Em outra frente, o Manchester United entrou com um recurso oficial na Federação Inglesa de Futebol contra o cartão vermelho recebido pelo zagueiro Leny Yoro no confronto com o Liverpool.

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O jogador francês foi expulso aos oito minutos de partida pelo árbitro Sam Barrott, após uma entrada em Alexander Isak perto da entrada da área. Na sequência, Dominik Szoboszlai aproveitou a cobrança de falta resultante da infração e marcou o gol que colocou o Liverpool à frente.

O United mantém sua posição contrária à decisão, por entender que Yoro não impediu uma chance clara de gol de Isak, e argumenta que o goleiro Senne Lammens tinha condições de chegar à bola antes do atacante sueco.

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O clube espera que o recurso seja aceito e que a suspensão de uma partida seja anulada, para que o zagueiro francês possa atuar no próximo confronto, contra o Brentford, marcado para sábado, no Old Trafford.