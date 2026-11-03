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Número chocante afasta ex-técnico do Pyramids do Maghreb Fès

K. Jurcic
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Negociações de Juričić com o campeão do Campeonato Marroquino fracassam

As negociações do Maghreb de Fez com o croata Kruno Jurčić emperraram após esbarrarem no obstáculo das altas exigências financeiras, dissipando as esperanças do clube de contratar o ex-treinador do Pyramids do Egito e abrindo a porta para a busca de outras opções para comandar a equipe na próxima fase.

A diretoria do Maghreb de Fez havia entrado em negociações com Jurčić para assumir o comando técnico da equipe, como sucessor do treinador português Rui Almeida, numa tentativa de resolver a questão da comissão técnica e definir um novo treinador que lidere o time no próximo período.

O site marroquino "El Botola" informou que as negociações emperraram por causa da insistência do treinador croata em receber um salário mensal que chega a 125 milhões de cêntimos, com o valor abrangendo seus vencimentos financeiros e os de seus auxiliares da comissão técnica.

A diretoria do clube considerou que essas exigências financeiras são elevadas e não condizem com o orçamento destinado à equipe, além dos encargos financeiros que poderiam decorrer da concretização do acordo por esse valor.

Apesar das tentativas dos dirigentes do Maghreb de Fez de aproximar as posições e chegar a uma fórmula financeira de consenso que abrisse caminho para a concretização do contrato, a divergência em torno da contrapartida financeira impediu que se chegasse a um acordo, levando as negociações entre as duas partes a terminarem sem definição e obrigando o clube a buscar um substituto para comandar a equipe na próxima fase.

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