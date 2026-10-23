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Al Ittihad vs Al Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduzido por

Número assustador: Allenyshyna, a arma inesgotável do Al-Ittihad

Al-Ittihad x Al Diriyah
Al-Ittihad
Al Diriyah
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

O astro nigeriano segue em grande fase

O nigeriano George Ilenikhena segue provando seu valor ofensivo com o Al-Ittihad, depois de voltar a balançar as redes no confronto diante do Al-Diriyah, pela décima primeira rodada da Saudi Pro League, confirmando ser uma das principais armas em que o Al-Ittihad tem se apoiado em sua jornada nesta temporada.

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O atacante nigeriano conseguiu marcar o gol do Al-Ittihad aos 30 minutos, após acompanhar de maneira brilhante o chute de seu companheiro Rios, que havia voltado do goleiro, mostrando mais uma vez seu faro de gol e sua capacidade de aproveitar as oportunidades dentro da área.

Mas o número mais marcante na trajetória de Ilenikhena nesta temporada não diz respeito apenas ao seu gol diante do Al-Diriyah, e sim ao seu rendimento excepcional sempre que recebe a chance de estar no time titular. Ele marcou 8 gols e deu 3 assistências em 8 partidas que começou como titular, chegando a 11 participações em gols apenas nesses confrontos.



Levando em conta o total de suas participações, Ilenikhena disputou 12 partidas com o Al-Ittihad nesta temporada, incluindo uma na qual entrou como reserva, o que reflete a dimensão de seu impacto ofensivo e sua capacidade de fazer a diferença nas mais diversas condições de participação, seja começando o jogo desde o primeiro minuto ou aguardando sua chance no banco de reservas.

Esses números dão ao Al-Ittihad uma arma ofensiva difícil de ignorar, especialmente porque Ilenikhena não se limita a finalizar os ataques e marcar gols, mas também contribui na criação de oportunidades para seus companheiros, o que o torna um elemento importante no sistema ofensivo da equipe.

Com a continuidade das competições, as atenções se voltam para a capacidade do atacante nigeriano de manter esse ritmo goleador, num momento em que o Al-Ittihad precisa aproveitar o bom desempenho de seus elementos ofensivos para seguir somando pontos e avançando na tabela de classificação da Roshn Saudi League.

Entre os oito gols e as três assistências, Ilenikhena envia uma mensagem clara de que seu perigo não se limita a balançar as redes, mas se estende à criação de diferença sempre que encontra espaço e oportunidade, tornando-se uma das cartas com que o Al-Ittihad conta para as próximas partidas.

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