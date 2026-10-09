Novos vazamentos: Marrocos acusa dirigente de influenciar o árbitro e Senegal alega existência de corrupção

Prosseguem os vazamentos da audiência do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) no caso entre Marrocos e Senegal sobre o título da Copa Africana de Nações de 2025.

Segundo os relatos mais recentes vindos do Senegal, a parte marroquina insistiu, na audiência realizada ontem, quinta-feira, na aplicação dos artigos 82 e 84 do regulamento da Confederação Africana de Futebol (CAF), enquanto a defesa senegalesa se apoiou na autoridade do árbitro dentro de campo e no caráter definitivo de suas decisões.

De acordo com o que revelou o site senegalês "Senenews", a Federação Marroquina de Futebol concentrou sua defesa, durante a sessão fechada, nos dois artigos que regulamentam os casos relativos à saída de uma equipe do gramado ou à sua recusa em concluir a partida.

A parte marroquina entende que a saída temporária dos jogadores do Senegal do gramado, após a marcação de um pênalti a favor de Marrocos nos acréscimos da final do torneio, deveria ter levado ao encerramento definitivo da partida.

Marrocos fala em influência nas decisões do árbitro

Conforme destacou a fonte senegalesa, os advogados da Federação Marroquina foram além, ao levantarem a hipótese de que o árbitro da partida teria sido influenciado pela intervenção de Olivier Savary, presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Africana de Futebol, o que resultou, do ponto de vista deles, no fato de a final não ter sido encerrada assim que os jogadores do Senegal deixaram o campo.

A parte marroquina se baseou, segundo o relato, em imagens que, segundo afirmou, mostram Savary dando instruções ao árbitro.

Esse argumento se soma à questão do segundo relatório de arbitragem, que a parte marroquina já havia levantado na audiência, de acordo com vazamentos anteriores, mas a defesa da Confederação Africana rejeitou o que foi suscitado a esse respeito.

Esses pontos continuam a fazer parte dos argumentos da parte marroquina, tal como apresentados pelo relato, e não significam que o Tribunal Arbitral do Esporte tenha reconhecido sua procedência.

Senegal se apoia na autoridade do árbitro e na conclusão da partida

Por outro lado, a Federação Senegalesa de Futebol apoiou-se no princípio da autoridade do árbitro dentro de campo, citando a Regra 5 das Regras do Jogo editadas pelo International Football Association Board (IFAB), que regulamenta as competências do árbitro e suas decisões durante a partida.

A defesa senegalesa também se baseia no artigo nono do código disciplinar da FIFA, segundo o relato, para sustentar que a partida foi levada até o fim, depois que os jogadores do Senegal retornaram ao gramado, antes de vencerem Marrocos pelo placar de 1 a 0 após recorrer à prorrogação.

A parte senegalesa entende, de acordo com o que apontou a fonte, que a decisão do árbitro de reiniciar a partida e seguir conduzindo-a até o fim deve ter peso na resolução do litígio, e que nenhuma instância deveria redefinir o resultado de um jogo que foi concluído até o seu final.

Senegal contesta os procedimentos e levanta suspeitas de corrupção

Os argumentos da Federação Senegalesa não se limitam aos aspectos relativos ao desenrolar da partida, mas também se estenderam aos procedimentos que antecederam a decisão da Comissão de Recursos da Confederação Africana, proferida em 17 de março de 2026, que considerou o Senegal derrotado por abandono pelo placar de 3 a 0.

Segundo o relato, os advogados do Senegal levantaram o que descreveram como vícios processuais em torno da decisão, além de terem falado em suspeitas de corrupção, acusações que a fonte mencionou entre os detalhes do embate jurídico entre as duas partes, sem que isso signifique sua comprovação.

Depois que ambas as partes apresentaram seus argumentos durante a sessão fechada, a decisão ficou nas mãos do tribunal arbitral do esporte, enquanto a administração do tribunal prometeu emitir uma decisão fundamentada o mais breve possível após o encerramento da audiência.