Novorizontino conquista título, e Série B tem playoffs definidos pelo acesso

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Dois clubes garantiram o acesso direto, enquanto outros quatro disputam as duas vagas restantes na Série A de 2027

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A Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 encerrou sua fase de pontos corridos neste sábado (14), com a definição dos clubes que garantiram o acesso direto à elite, dos participantes dos playoffs e das equipes rebaixadas à terceira divisão. O Novorizontino terminou no topo da tabela e conquistou o título da competição, enquanto outras quatro equipes seguem na disputa pelas duas vagas restantes na Série A de 2027.

Com 73 pontos, o Tigre assegurou a liderança e celebrou uma conquista histórica: o primeiro acesso de sua trajetória à primeira divisão nacional. O Juventude também confirmou seu retorno à elite ao terminar na segunda colocação, com 71 pontos, garantindo a segunda vaga direta.

Playoffs definidos

A principal novidade desta edição foi a adoção dos playoffs para definir os dois últimos clubes promovidos à Série A. Diferentemente do formato tradicional, em que os quatro primeiros colocados conquistavam o acesso automaticamente, apenas campeão e vice garantiram a subida direta nesta temporada. Agora, as equipes que terminaram entre a terceira e a sexta posições terão de disputar confrontos eliminatórios de ida e volta.

Com o encerramento das 38 rodadas, Vila Nova, Fortaleza, Criciúma e Atlético-GO confirmaram presença no mata-mata. O Vila terminou na terceira colocação, com 66 pontos, e terá pela frente o rival Atlético-GO, sexto colocado, com 61. Do outro lado, o Fortaleza, que somou 65 pontos e ficou em quarto lugar, enfrentará o Criciúma, quinto, com 63.

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Os clubes de melhor campanha na primeira fase terão a vantagem de decidir a classificação diante de suas torcidas. Além disso, em caso de igualdade no placar agregado dos dois jogos, a equipe que terminou mais bem colocada na classificação geral ficará com a vaga, sem necessidade de disputa por pênaltis.

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A regulamentação também prevê o zeramento dos cartões para a fase eliminatória. No entanto, os jogadores que estavam pendurados e receberam uma nova advertência na última rodada da etapa classificatória terão de cumprir suspensão no primeiro compromisso dos playoffs.

O formato de disputa por mata-mata para definir acessos é utilizado em diferentes ligas europeias, como as da Inglaterra, Itália, Espanha, França e Alemanha. No futebol brasileiro, a Série B não contava com uma fase eliminatória para definir os promovidos desde a edição de 2002.

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Os vencedores dos dois confrontos garantirão as últimas vagas na Série A de 2027. Não haverá uma final entre os classificados, já que o objetivo dos playoffs é exclusivamente definir os dois últimos clubes promovidos. A CBF ainda confirmará os detalhes de datas, horários e locais das partidas, previstas inicialmente para os dias 21 e 28 de novembro.

Rebaixados e novos integrantes

Na parte inferior da tabela, Avaí, Londrina, América-MG e Ponte Preta não conseguiram escapar das últimas posições e terminaram a competição na zona de rebaixamento. Com isso, os quatro clubes disputarão a Série C em 2027, encerrando suas participações na segunda divisão nacional.

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Em contrapartida, a terceira divisão também definiu seus representantes na próxima edição da Série B. Maringá, Ferroviária, Santa Cruz e Inter de Limeira conquistaram o acesso e estarão entre os participantes da competição em 2027, ocupando as vagas deixadas pelos clubes rebaixados.