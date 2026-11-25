O Manchester United vive uma temporada ruim. O time perdeu o primeiro jogo sob o comando do novo treinador, Mauricio Pochettino, por 4 a 0 para o Liverpool, pelo Campeonato Inglês, e voltou a tropeçar nesta quarta na estreia do técnico pelo clube na Champions League.
Luis Suárez marcou os dois gols do Sporting (33', de pênalti, e 80'), enquanto Bruno Fernandes anotou os dois do Manchester United (48', de pênalti, e 50').
Com o resultado, o Sporting chegou a 10 pontos, na nona colocação, enquanto o Manchester United soma 7 pontos, em 19º lugar.
O primeiro tempo terminou com o Manchester United perdendo por 1 a 0 para o Sporting no Estádio José Alvalade. Os primeiros 45 minutos foram difíceis para os visitantes, que registraram apenas 0,12 de xG, contra 1,89 dos adversários, embora tenham se sentido injustiçados por não terem conseguido o empate.
O Sporting desperdiçou uma chance de ouro para abrir o placar aos 30 minutos, quando Lammens defendeu o pênalti cobrado por Suárez após falta de Martínez em Catamo.
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Mas o atacante teve uma segunda oportunidade três minutos depois, quando Lammens se chocou com Araújo, e desta vez não errou, marcando seu quinto gol na Champions League nesta campanha.
O United achou que tinha empatado aos 40 minutos, quando Amad cabeceou para o gol vazio, mas o lance foi anulado de forma intrigante: Tielemans foi punido por falta na construção da jogada.
No início do segundo tempo, o árbitro Marciniak marcou o terceiro pênalti da partida, desta vez a favor do Manchester United, e Bruno Fernandes converteu a cobrança.
Aos 50 minutos, Bruno Fernandes marcou seu segundo gol, também o segundo do time, contra seu ex-clube, após assistência do companheiro Amad Diallo.
Luis Suárez empatou para o Sporting aos 79 minutos, com um voleio de dentro da área, após falha grave do goleiro do Manchester United, Senne Lammens, um minuto antes de o Manchester United marcar o terceiro gol, que foi anulado após revisão do VAR.
O belga Youri Tielemans, do Manchester United, recebeu o segundo cartão amarelo e, em seguida, o vermelho aos 90 minutos, pouco antes do apito final que confirmou o empate, com o qual o time inglês prolonga a sequência de tropeços em diferentes competições.
Inter segue vencendo
A Inter de Milão manteve a sequência de vitórias na Europa e conquistou o terceiro triunfo consecutivo, desta vez sobre o Stuttgart, da Alemanha, que visitava o time italiano, por 2 a 0.
Petar Sučić (57', de pênalti) e Lautaro Martínez (74') marcaram os gols da Inter de Milão.
A Inter chegou a 9 pontos e ocupa a 11ª colocação na tabela, enquanto o Stuttgart estacionou nos 7 pontos, em 17º lugar.